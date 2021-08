Wall Street: piątek na zielono, tydzień pod kreską

Trzy główne indeksy amerykańskich giełd zamknęły piątkową sesję ze sporymi wzrostami, jednak nie zdołały one w pełni zniwelować poprzednich strat. W ujęciu tygodniowym Dow Jones, S&P 500 i Nasdaq Composite pozostały pod kreską.

Dow Jones wzrósł w piątek o 0,65 proc. do 35,120.08 pkt, S&P 500 o 0,81 proc. do 4,441.67 pkt, a Nasdaq Composite o 1,19 proc. do 14,714.66 pkt. Pomimo obiecującego zamknięcia, w ujęciu tygodniowym indeksy spadły o odpowiednio o 1,1, 0,6 oraz 0,7 proc.

W piątek zwyżkowały wszystkie sektory S&P 500. Najlepiej radziły sobie technologie, które wzrosły o 1,30 proc.

Inwestorzy zachowywali w tym tygodniu ostrożność po rozczarowujących raportach ekonomicznych dotyczących m.in. sprzedaży detalicznej i nastrojów konsumentów. Argumentami za powstrzymaniem się od ryzykownych działań były także globalny wzrost przypadków koronawirusa w wariancie Delta oraz odnotowane w lipcowych minutes sugestie przedstawicieli FOMC na temat potencjalnej redukcji w programie skupu aktywów.

Uwaga uczestników rynku skupi się w przyszłym tygodniu na dorocznej konferencji Fed w Jackson Hole, która odbędzie się w dniach 26-28 sierpnia i może dostarczyć wskazówek na temat kierunku zmian w polityce fiskalnej.

Handel był przytłumiony również z powodu dobiegającego końca sezonu wyników czołowych amerykańskich firm. Swoje raporty opublikowało już 476 spółek z indeksu S&P 500. Według danych zebranych przez Refinitiv, zyski 87,4 proc. z nich przekroczyły oczekiwania analityków.

Akcje wzrostowe zyskiwały w piątek dzięki amerykańskim obligacjom skarbowym, których rentowności spadały pod koniec tygodnia z powodu obaw, że pandemia będzie przeszkodą dla ożywienia gospodarczego dłużej niż oczekiwano.

Wśród spółek, które mogą zaliczyć piątkową sesję do udanych, są technologiczne blue chipy. Zwyżkowały m.in. Adobe (+1,52 proc.), Amazon (+0,38 proc.), Apple (+1,02 proc.), Cisco (+1,66 proc.), Facebook (+1,20 proc.), Google (+1,29 proc.), IBM (+0,79 proc.), Microsoft (+2,56 proc.), Netflix (+0,58 proc.), Nvidia (+5,14 proc.), Tesla (+1,01 proc.) i Twitter (+0,76 proc.).

Złoto zdrożało w piątek o niespełna 0,1 proc. do 1784,60 USD za uncję, a w ujęciu tygodniowym wzrost sięgnął 0,2 proc. Na przeciwnym biegunie znalazła się ropa WTI, która staniała do 62,32 USD za baryłkę. Spadek tydzień do tygodnia sięgnął niemal 9 proc.