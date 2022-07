Wall Street przedłuża niedawny rajd i odnotowuje silne miesięczne wzrosty

Większość sektorów S&P 500 zakończyła sesję na wyższym poziomie. Energy odnotował największy wzrost, a akcje Chevron Corp i Exxon Mobil skoczyły po tym, jak firmy odnotowały rekordowe przychody kwartalne.

Według wstępnych danych, S&P 500 zyskał 58,05 pkt, czyli 1,43 proc., kończąc dzień na poziomie 4130,48 pkt, podczas gdy Nasdaq dotarł do pułapu 225,81 pkt, zwyżkując o 1,86 proc., dochodząc do punktu 12 388,40. Indeks Dow Jones Industrial wzrósł z kolei o 323,51 punktu, czyli 0,99 proc., docierając do poziomu 32 853,14.

Wyniki amerykańskich przedsiębiorstw w drugim kwartale były w większości lepsze niż oczekiwano.

Spośród 279 spółek S&P 500, które do tej pory raportowały zyski, 77,8 proc. przekroczyło oczekiwania. Przewiduje się, że zyski spółek z indeksu S&P 500 wzrosły o 7,1 proc. w tym kwartale w porównaniu z szacunkowymi 5,6 proc. na początku lipca, według danych IBES z Refinitiv.