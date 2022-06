Wall Street w nerwach czeka na piątkowy raport o inflacji

Ostatecznie czwartkową sesję indeks Dow Jones IA kończył stratą rzędu 1,94 proc. Wskaźnik szerokiego rynku S&P500 zniżkował o 2,38 proc. Technologiczny Nasdaq Composite spadał o 2,75 proc.

Jutro opublikowany zostanie arcyważny odczyt dotyczący majowej inflacji cen konsumenckich, jeden z głównych wskaźników bacznie analizowanych przez Fed.

Zakłócenia w dostawach w następstwie pandemii i wojny na Ukrainie, wraz z ożywieniem popytu konsumpcyjnego na usługi, a nie na towary, spowodowały wzrost cen w najszybszym tempie od około 40 lat.

Większość prognoz sugeruje, że mogło dojść do wyhamowania dynamiki wzrostu cen, szczególnie w kontekście inflacji bazowej, która nie obejmuje poddających się silnym wahaniom cen żywności i energii. Jeśli taki scenariusz faktycznie zostałaby zrealizowany, istniałaby nadzieja na złagodzenie postawy Fed, a mniejsze podwyżki stóp procentowych dawałaby szansę na uniknięcie recesji.

Zachowanie inwestorów wskazywałoby jednak, że za bardziej prawdopodobne uznają dalsze agresywne zwyżki stawek. Zwłaszcza, że do akcji w lipcu ma wkroczyć Europejski Bank Centralny, który na przyszły miesiąc zapowiedział pierwszą od 2011 r. podwyżkę stóp. A to pogłębia niechęć do ryzykowanych aktywów jakim są akcje szczególnie negatywnie odciskając swoje piętno na walorach spółek technologicznych i wzrostowych.

Ewentualny zapał strony popytowej hamowany był skutecznie przez rosnącą rentowność obligacji. W przypadku benchmarkowych 10-letnich Treasury, zyski podskoczyły do 3,07 proc. najwyższego poziomu od 11 maja.

Na tle spadającego rynku dobrze w czwartek prezentowały się papiery Tesli. Wycena walorów producenta samochodów elektrycznych momentami zyskiwała około 3 proc. Było to zasługą informacji o silnym wzroście sprzedaży aut Tesli wyprodukowanych w Chinach w maju. Osiągnęła ona poziom ponad 32,16 tys. podczas gdy w kwietniu było to zaledwie nieco ponad 1,15 tys. sztuk. Dodatkowy asumpt do podbijania wyceny dało podwyższenie rekomendacji do poziomu „kupuj” przez analityków banku UBS i podniesienie prognoz finansowych na kolejne lata.

Akcje innych gigantów high-tech takich jak Apple, Meta Platforms i Amazon.com traciły po ponad 2 proc.

Ceny ropy nieznacznie spadły, ale utrzymały się powyżej 120 USD za baryłkę. Symboliczna korekta była wynikiem odżycia obaw związanych z popytem po wznowieniu części blokad covidowych w Szanghaju.