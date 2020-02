Walmart chce zaoszczędzić 60 mln USD na torbach na zakupy

Jedna z najpotężniejszych sieci supermarketów na świecie, choć mało znana w Polsce, szuka oszczędności, gdzie się da. Przy okazji będzie bardziej eko

Pozbywając się plastikowych toreb na zakupy, Walmart ma zyskać rocznie 60 mln USD - wynika z informacji „MarketWatch”. Taki komunikat spółki pojawił się tuż po publikacji jej wyników za ostatni kwartał, które były niższe od oczekiwanych. Podczas, gdy sprzedaż online spółki wzrosła o 35 proc., tylko w USA sprzedaż detaliczna w ramach sieci zyskała rok do roku jedynie 1,9 proc., podczas gdy rynek szacował wzrost na poziomie 2,3 proc. Spółka wini za to krótszy okres handlu przedświątecznego. Zdaniem Bretta Biggsa, głównego księgowego Walmart, do oszczędności mogą się przyczynić „zmiana procesu zakupowego oraz lepsze wykorzystanie efektu skali”. Kolejne oszczędności mają wygenerować kamizelki noszone przez pracowników, wykonane z materiałów po recyklingu, ponieważ są „bardziej wygodne i przyjazne dla środowiska” niż dotychczasowe stroje. To nie pierwszy taki komunikat spółki. Wcześniej zdecydowała się zmienić pastę do czyszczenia podłóg na tańszą, co w skali całej sieci dało 20 mln USD oszczędności rocznie.