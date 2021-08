Wariant Delta może zaszkodzić ożywieniu amerykańskich restauracji

Rozprzestrzenianie się wariantu Delta wirusa COVID-19 zagraża kruchemu ożywieniu amerykańskiego sektora restauracyjnego, wynika z raportu przygotowanego przez National Restaurant Association.

Prawie jeden na pięciu dorosłych ankietowanych w dniach 13-15 sierpnia powiedział, że przestał chodzić do restauracji, ponieważ obawia się nowego wariantu koronawirusa.

Oczekuje się, że całkowita roczna sprzedaż w amerykańskich restauracjach wzrośnie o 19,7 proc. od 2020 roku do 789 mld USD w 2021 roku. Ale to nadal będzie o 8,7 proc. niższa niż w 2019 roku, kiedy odnotowano sprzedaż w wysokości 864,3 mld USD.

Średnia dzienna liczba przypadków COVID-19 w USA wzrosła 29 sierpnia do 466 osób na milion mieszkańców. Dla porównania jeszcze w połowie czerwca było to 40 osób, poinformował Our World in Data.