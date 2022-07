Warmia i Mazury – lider ekologicznej żywności i dobrego smaku

Żywność wysokiej jakości jako element zdrowego trybu życia to trend już od dłuższego czasu obecny na całym świecie. Warto włączyć się w ten nurt jako konsument, prosument lub producent – szczególnie na Warmii i Mazurach, które mają wiele do zaoferowania dzięki inteligentnej specjalizacji, skupionej na tym sektorze gospodarki.

W województwie o tradycjach rolniczych i rybackich oraz nieskażonym środowisku, gdzie ponad połowę powierzchni stanowią użytki rolne i znajduje się prawie 3 tys. akwenów, produkcja żywności to doskonały pomysł na biznes. Przedsiębiorcy nie tylko korzystają z walorów naturalnych regionu i jego przewag konkurencyjnych, ale także mogą liczyć na wszechstronne wsparcie samorządu. Żywność wysokiej jakości ma bowiem szczególny status – w 2013 roku została uznana przez gremium ekspertów za jedną z trzech inteligentnych specjalizacji na Warmii i Mazurach.

O tym, że jest to strategiczny kierunek rozwoju miejscowej gospodarki, świadczą liczby: ponad 11 tys. firm zajmujących się uprawą rolną, chowem i hodowlą zwierząt; 3,5 tys., czyli najwięcej w Polsce producentów ekologicznych (blisko 21 proc. wszystkich gospodarstw tego typu w kraju); prawie 50 wyrobów na rządowej liście produktów tradycyjnych. Zboża, warzywa i owoce, mięso, ryby, jaja i mleko – te wszystkie produkty i ich przetwory pochodzące z Warmii i Mazur cieszą się uznaniem w kraju, a nawet za granicą, będąc ważnym towarem eksportowym. Tu warto zaznaczyć, że z bogactwa regionu czerpią nie tylko bezpośrednio rolnicy czy rybacy, ale także pośrednio firmy produkujące artykuły spożywcze i napoje, których działa tu niemal 1,9 tys.

Co więcej, produkcja żywności w ramach inteligentnej specjalizacji stwarza miejsca pracy w branżach pokrewnych, takich jak przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów porolniczych, wytwarzanie paszy i karmy dla zwierząt czy produkcja maszyn dla rolnictwa. Bardzo ważną gałęzią w tym kontekście jest nauka i instytucje otoczenia biznesu. Na Warmii i Mazurach rozwinęło się bardzo silne zaplecze naukowe w obszarze produkcji żywności, które stanowi wsparcie dla wielu tutejszych przedsiębiorców, przyczynia się do wzrostu innowacyjności i wprowadzania nowych technologii. Specjalistyczne placówki naukowe oraz instytuty doświadczalne i badawcze prowadzą prace, których efekty są wykorzystywane przez firmy z całej Polski i doceniane na arenie międzynarodowej.

Obfitość doskonałych produktów spożywczych ma również swoisty wkład w rozwój lokalnej kultury. Od wiosny do jesieni na terenie województwa odbywają się rozmaite święta i festiwale kulinarne, celebrujące tutejsze specjały. To nie tylko okazja, by poznać miejscowe wyroby, ale także atrakcyjny sposób promocji wielu miejscowości w regionie, czasem położonych poza szlakami turystycznymi.

Warmia i Mazury to idealne miejsce, aby skorzystać z trendu na popyt na żywność wysokiej jakości, a zdrowe życie – na wielu płaszczyznach – połączyć z czystym zyskiem.

Dowiedz się więcej Więcej informacji o potencjale biznesowym Warmii i Mazur znajdziesz w nowym serwisie invest.warmia.mazury.pl. To kompleksowe źródło wiedzy dla wszystkich przedsiębiorców. Strona zawiera szeroką bazę ofert inwestycyjnych, wraz ze szczegółową dokumentacją dostępnych nieruchomości. Pomocnym narzędziem jest także Przewodnik inwestora, który w przystępny sposób wyjaśnia cały proces inwestycyjny – od poszukiwania lokalizacji, aż do finalizacji przedsięwzięcia.