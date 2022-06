Warmia i Mazury: tu biznes jest na fali

Jeśli inwestować, to najlepiej tam, gdzie szanse na sukces są największe: w branży, która ma strategiczne znaczenie dla regionu, bazuje na jego przewagach konkurencyjnych i korzysta z najlepszych zasobów. Dlatego na Warmii i Mazurach warto wziąć pod uwagę potencjał tutejszych inteligentnych specjalizacji, np. ekonomii wody.

Inteligentne specjalizacje to obszary, w których region ma szansę być liderem w kraju i za granicą, stanowiące jego filary i realną siłę gospodarczą. W przypadku Warmii i Mazur wybór był dość oczywisty. W województwie, na którego terenie znajduje się 2,6 tys. jezior, w tym najdłuższe czy największe pod względem powierzchni w Polsce, postawiono m.in. na ekonomię wody. Inwestowanie w ramach tej szeroko zakrojonej dziedziny ma wiele atutów.

To bezpieczny i sprawdzony pomysł na biznes, ponieważ specjalizacja została wybrana już w 2013 roku w trybie wieloetapowych konsultacji z naukowcami, samorządowcami i przedsiębiorcami. Przez niemal dekadę zdążyła ugruntować swoją pozycję, a jako jeden z kluczowych kierunków rozwoju regionu korzysta z wszechstronnego wsparcia samorządu. Firmy mogą liczyć na ulgi podatkowe sięgające nawet 70 proc., pomoc Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów i opiekę poinwestycyjną. Do tego dochodzą atrakcyjne tereny inwestycyjne i powierzchnie biurowe, zaplecze naukowo-technologiczne oraz kadra o odpowiednich kwalifikacjach.

Na Warmii i Mazurach sprzyjające otoczenie dla prowadzenia działalności gospodarczej obejmuje także warunki naturalne. Jeziora stanowią 6 proc., woda zaś nieco ponad 20 proc. powierzchni województwa, co daje mu pierwsze miejsce w kraju pod tym względem. Dostęp do największych w Polsce zasobów wód powierzchniowych zaowocował wielością i różnorodnością branż, dla których jest to fundament działalności, co z kolei stwarza ogromne możliwości osobom przedsiębiorczym i śledzącym aktualne trendy. Ekonomia wody jest bowiem terminem niezwykle pojemnym: począwszy od produkcji jachtów i łodzi (oraz usług powiązanych) czy maszyn (w tym do cięcia wodą, turbin i elementów do przemysłu stoczniowego i okrętowego), poprzez przemysł rolno-spożywczy, transport i sporty wodne, zakwaterowanie i odnowę biologiczną, wreszcie działalność związaną ze środowiskiem przyrodniczym i jego ochroną, na placówkach naukowych i instytucjach otoczenia biznesu kończąc. Śmiało można stwierdzić, że każdy znajdzie tu swoją niszę.

Zaawansowany rozwój i sukcesy lokalnych firm należących do tej inteligentnej specjalizacji są wręcz namacalne. Wystarczy wspomnieć, że obecnie funkcjonuje tu 17 stoczni jachtowych, przy czym dwie mają własne centra badawczo-rozwojowe. Czterej najwięksi producenci łodzi i jachtów wytwarzają 6050 jednostek rocznie i mają znaczący udział w polskim eksporcie do odległych zakątków świata. Już co trzeci jacht w klasie do 10 metrów powstaje właśnie na Warmii i Mazurach, a wysokiej jakości wyroby tutejszych stoczni cumują w portach Ameryki Południowej, Japonii i Afryki.

Na Warmii i Mazurach woda – dosłownie i w przenośni – napędza biznes. Warto dać się ponieść tej fali.

KOMPLEKSOWE ŹRÓDŁO WIEDZY Więcej informacji o potencjale biznesowym Warmii i Mazur znajdziesz w nowym serwisie invest.warmia.mazury.pl. To kompleksowe źródło wiedzy dla wszystkich przedsiębiorców. Strona zawiera szeroką bazę ofert inwestycyjnych, wraz ze szczegółową dokumentacją dostępnych nieruchomości. Pomocnym narzędziem jest także Przewodnik inwestora, który w przystępny sposób wyjaśnia cały proces inwestycyjny – od poszukiwania lokalizacji, aż do finalizacji przedsięwzięcia.