Warmia i Mazury – tu otoczenie biznesowe sprzyja przedsiębiorczości

Międzynarodowe koncerny i mikroprzedsiębiorstwa, firmy z zagranicy i różnych zakątków Polski, producenci, dostawcy usług i przedstawiciele wolnych zawodów – na Warmii i Mazurach każdy biznes ma szansę na dobry start i dynamiczny rozwój. Duża w tym zasługa wszechstronnego wsparcia, jakie zapewnia przedsiębiorcom samorząd regionu.

Polska jest atrakcyjnym miejscem do inwestowania dla zagranicznych producentów – wynika z raportu „Made in Poland. An Investment Guide for Manufacturing”, opracowanego przez JLL Polska w partnerstwie z Polską Agencją Inwestycji i Handlu, Hays i ALTO. Jako czynniki, które wpływają na decyzję o lokowaniu kapitału, autorzy publikacji wskazują m.in. położenie w centrum Europy, rozbudowaną infrastrukturę transportową, sprzyjającą sytuację na rynku pracy czy liczne zachęty inwestycyjne.

Te wszystkie atuty – oraz wiele innych, np. wyjątkowe zasoby naturalne i nieskażone środowisko – mają Warmia i Mazury, o czym przekonało się wiele przedsiębiorstw o globalnym zasięgu. Swoje oddziały, fabryki i magazyny mają tutaj światowi potentaci z branży e-commerce, drzewnej i meblarskiej, oponiarskiej czy bankowości. Z walorów regionu korzystają także rodzime firmy, które mogą liczyć na szeroki wachlarz wsparcia ze strony miejscowych władz.

Województwo warmińsko-mazurskie oferuje najwyższy w Polsce poziom pomocy publicznej w postaci zwolnienia z podatku dochodowego – nawet 70% kwalifikowanych kosztów nowej inwestycji lub zatrudnienia pracowników. Ponadto przedsiębiorcy mogą ubiegać się o rozmaite dotacje, choćby na wdrażanie innowacji albo rozwój start-upów.

Równie ważne jak środki finansowe jest zaplecze merytoryczne. Na Warmii i Mazurach prężnie działają liczne instytucje wsparcia biznesu. Regionalne Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów służy pomocą zarówno początkującym firmom, jak i tym z dłuższym stażem, które zamierzają rozwijać swoją działalność, także na rynkach zagranicznych. Biznesmeni mogą zwiększać swoje kompetencje, poszerzać know-how i nawiązywać nowe kontakty poprzez udział w misjach gospodarczych, spotkaniach branżowych i networkingowych oraz konferencjach.

Wreszcie kwestia z pozoru błaha, a w rzeczywistości bardzo istotna: komunikacja między potencjalnymi i aktualnymi inwestorami a decydentami oraz jakość obsługi podmiotów gospodarczych. Temu poświęcony jest raport „Gmina na piątkę! 2021/2022”, przygotowany przez Studenckie Koło Naukowe Akceleracji przy Instytucie Przedsiębiorstwa w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH. Spośród 22 jednostek administracyjnych z Warmii i Mazur uwzględnionych w badaniu najwyżej oceniony został Ełk, uzyskując tytuł „Gminy na 5!”. Natomiast stronę www.invest.warmia.mazury.pl wymieniono w publikacji jako przykład dobrych praktyk w zakresie promowania lokalnej gospodarki, jak również wysokiej jakości życia. Jak widać, także w aspekcie informacji samorząd wyznacza wysokie standardy i oferuje praktyczne narzędzia przedstawicielom biznesu.

Dowiedz się więcej Więcej informacji o potencjale biznesowym Warmii i Mazur znajdziesz w nowym serwisie invest.warmia.mazury.pl. To kompleksowe źródło wiedzy dla wszystkich przedsiębiorców. Strona zawiera szeroką bazę ofert inwestycyjnych, wraz ze szczegółową dokumentacją dostępnych nieruchomości. Pomocnym narzędziem jest także Przewodnik inwestora, który w przystępny sposób wyjaśnia cały proces inwestycyjny – od poszukiwania lokalizacji, aż do finalizacji przedsięwzięcia.

