Warren Buffett pozbył się po ponad 30 latach niemal wszystkich akcji Wells Fargo

Berkshire Hathaway, spółka inwestycyjna Warrena Buffetta, ma akcje Wells Fargo wartości tylko 26,4 mln USD. W styczniu 2018 roku miała papiery banku wartości 32 mld USD.

Rozpoczęta w 1989 roku inwestycja w Wells Fargo, czwarty bank w USA, była jedną z najlepszych Warrena Buffetta. Ale tylko do 2016 roku kiedy okazało się, że pracownicy Wells Fargo pod presją agresywnych celów sprzedażowych otworzyli miliony niepotrzebnych rachunków, obciążali klientów nienależnymi opłatami i zmuszali nabywających auta do wykupywania ubezpieczeń. Bank musiał zapłacić za to wielomilionowe kary i wciąż boryka się z konsekwencjami afery.