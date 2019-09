Warszawa: w sobotę ścieki mają przestać spływać do Wisły

Most pontonowy, na którym zostaną ułożone rury do przesyłu ścieków do oczyszczalni "Czajka" w Warszawie gotowy będzie we wtorek, a cała konstrukcja w sobotę i wtedy ścieki przestaną spływać do Wisły - zadeklarowała w niedzielę wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Anna Moskwa.

"Na chwilę obecną określamy, że sobota to jest ten dzień, kiedy osiągnięta będzie pełna funkcjonalność konstrukcji zastępczej (rurociągu położonego na moście pontonowym - PAP) i tym samym w sobotę ścieki przestaną spływać do Wisły" - powiedziała Moskwa dziennikarzom.

Wiceminister poinformowała, że obecnie wojsko ma wszystkie niezbędne elementy do zbudowania mostu pontonowego, a jego budowa ma się zakończy do wtorku do godziny 14. Moskwa stwierdziła, że Wody Polskie przygotowują pozostałe elementy do posadowienia na moście. "Mamy w tym momencie część rurociągu, pozostała jest w trakcie produkcji, to jest praca ciągła na dwóch liniach. W firmie, która go buduje przestawiona jest cała produkcja na nasze potrzeby. Pozyskaliśmy też dużą część rurociągu od KGHM. Mamy też pompy" - poinformowała wiceminister. Dodała, że pierwsza nitka na moście zostanie uruchomiona już w czwartek. Do awarii jednego z kolektorów przesyłających ścieki z części lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni "Czajka" doszło we wtorek. Nieczystości skierowano wówczas do drugiego kolektora, który jednak w środę przestał funkcjonować. Wskutek awarii zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji podjął decyzję o zrzucie nieczystości do Wisły - do rzeki trafia 3 tys. litrów nieczystości na sekundę.

