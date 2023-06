Warto inwestować w nieruchomości nad morzem – wakacje to żniwa dla wynajmujących

Trójmiasto czy Półwysep Helski z okalającymi go wodami, stanowią niebywale atrakcyjne turystycznie miejsca. Miliony turystów z Polski i zagranicy generuje duże zapotrzebowanie noclegowe, na czym korzystają nie tylko hotele, ale także indywidualni inwestorzy posiadający nieruchomości na wynajem. W ofercie Euro Stylu z Grupy Dom Development są dwie inwestycje, w których można nabyć apartamenty inwestycyjne – zabytkowa Montownia w sercu Gdańska, z unikatowymi loftami oraz Wydma&Las w Jastarni, kompleks turystyczny położony zaledwie 200 m od otwartego morza.

Euro Styl. Apartamenty Wydma&Las w Jastarni (widok z lotu ptaka)

Obecnie, przy bardzo wysokiej inflacji ochrona kapitału staje się kluczowa. Wybitne lokalizacje, takie jak zatopiona w sosnowym lesie Wydma&Las na Półwyspie Helskim czy zabytkowa Montownia położona na znaczących historycznie, postoczniowych terenach, są doskonałą ochroną kapitału, gdyż wartość nieruchomości w takich miejscach rośnie w czasie. Dodatkowo opieka profesjonalnej spółki operatorskiej pozwala osiągać atrakcyjny zwrot z inwestycji bez absorbowania właścicieli w sprawy wynajmu – mówi Magdalena Reńska, dyrektor zarządzająca i członek zarządu w spółce Euro Styl.

Magia postoczniowych terenów Gdańska

Centrum Gdańska z rodzącą się do życia dzielnicą Młode Miasto, to jeden z najatrakcyjniejszych terenów w Polsce. Na postoczniowych terenach, blisko wielu atrakcji Starego Miasta i dworca Gdańsk Główny powstaje wielofunkcyjna inwestycja DOKI z częścią mieszkaniową i biurową. Jej integralną częścią jest Montownia - zabytkowy, zrewitalizowany budynek, który łączy kilka usługowych funkcji – znajdują się w nim lofty o hotelowym charakterze, przestrzeń konferencyjna oraz największy w Trójmieście food hall. Oryginalność projektu i lokalizacja sprawiają, że obiekt ten ma potencjał, by stać się ulubionym miejscem odwiedzających miasto turystów, gości biznesowych, jak i samych gdańszczan. Obiekt już funkcjonuje, zbierając najwyższe noty w hotelowych rankingach!

Euro Styl. Zrewitalizowany budynek Montowni – widok z zewnętrz

Lofty w Montowni stanowią produkt inwestycyjny. Są kupowane przez inwestorów jako lokale użytkowe z osobną księgą wieczystą, a ich nabywcy mają możliwość odliczenia 23 proc. podatku VAT. To unikatowa oferta w skali kraju – zabytkowy obiekt, legendarna lokalizacja - na terenach dawnej Stoczni Gdańskiej oraz profesjonalny operator z Grupy Dom Development, który zadba o zarządzanie inwestycją i maksymalizację zysków z wynajmu całego obiektu.

Montownia to obiekt unikatowy pod wieloma względami – lokalizacji, historii, architektury i hotelowej funkcji. W pełni wyposażone lofty są sprzedawane inwestorom, którzy wchodzą w posiadanie luksusowego dobra rzadkiego. Będąc w Gdańsku warto obejrzeć Montownię, a nawet spędzić w niej noc, zanim podejmie się decyzję o zakupie. To magiczne miejsce o bardzo spójnej stylistyce, przepełnione sztuką, z zachowanym autentycznym sznytem architektonicznym. Myślę, że śmiało można powiedzieć, że Montownia oferuje możliwość przenocowania w galerii sztuki nowoczesnej – dodaje Magdalena Reńska.

Imponująca wysokość kondygnacji sięgająca ponad 5 metrów pozwoliła na stworzenie antresoli sypialnianych, dzięki czemu w każdym z loftów komfortowo wypocznie jednocześnie nawet 6 osób. Przestrzenie wspólne Montowni wzbogaca sztuka, m.in. wielkogabarytowe pejzaże oraz „Ławica Stworzeń” - 17 efektownych lamp o długości do 9 metrów, które zawisły między kondygnacjami, autorstwa uznanego gdańskiego artysty Tomasza Krupińskiego. Ściany loftów zdobią z kolei wielkoformatowe zdjęcia w stoczniowym klimacie, których autorem jest znany fotografik i dokumentalista Michał Szlaga.

Euro Styl. Loft w Montowni

Wydma&Las – wypoczywaj, jak chcesz

Już od 1 lipca, wybierając się na Półwysep Helski można się zatrzymać w jednym z 59 nadmorskich apartamentów dostępnych w pierwszej, uruchamianej właśnie części inwestycji Wydma&Las w Jastarni. Wydma i Las, choć powstają niezależnie, wspólnie, wraz z przynależnym do nich terenem rekreacyjnym stworzą nowoczesny kompleks turystyczny o funkcji hotelowej. Docelowo będzie to 119 apartamentów serwisowanych sprzedawanych jako produkt inwestycyjny. Lokale w pierwszej, uruchamianej części, sprzedały się w błyskawicznym tempie, a ich nabywcy już niedługo zaczną czerpać zyski z najmu.

Apartament w kompleksie Wydma&Las

Wydma&Las stwarza wiele możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu oraz wypoczynku w kontakcie z naturą. Inwestycja znajduje się w centralnej części Półwyspu Helskiego, „zatopiona” jest w sosnowym lesie drzew o charakterystycznych dla półwyspu powyginanych kształtach, naznaczonych wiatrem smagającym ich pnie przez cały rok. Nieopodal jest dzikie, otwarte morze z szerokimi piaszczystymi plażami, z drugiej zaś strony znacznie płytsza i spokojniejsza zatoka oferująca doskonałe warunki dla kite’owców i surferów. Kompleks posiada swoją bogatą infrastrukturę rekreacyjną czy wypoczynkową – na terenie 4,5 tys mkw pomyślano o pasjonatach sportów wodnych, dzieciach, są też rekreacyjne i integracyjne strefy wspólne, np. palenisko czy boiska.

Las - druga cześć, będąca aktualnie w budowie, to trzy kameralne budynki z apartamentami o powierzchniach od 30 do 108 m kw. W dwóch 3-piętrowych zaprojektowano 59 lokali, a w trzecim, 1-piętrowym, jeden, o powierzchni 108 mkw. W sprzedaży pozostały jeszcze lokale o powierzchniach od 30 do ponad 45 m kw. Apartamenty przygotowane zostały specjalnie z myślą o turystach i ich różnorodnych potrzebach – mają od 2 do 3 pokoi, są wykańczane przez dewelopera, a operator zapewnia meble i cały osprzęt ruchomy. Te w parterach mają duże ogródki, a na wyższych kondygnacjach przestrzenne loggie dotykające sosnowego lasu. Apartamenty mogą stanowić dla ich właścicieli zarówno wakacyjny dom, jak i okazjonalną, weekendową bazę wypadową. Mogą też je wynajmować i czerpać z tego regularne zyski – profesjonalny operator, spółka Your Destination należąca do Grupy Dom Development, zapewni kompleksowe zarządzanie lokalem, serwis oraz zadba o jego optymalne obłożenie. Wydma&Las to wyjątkowa inwestycja - świetnie zlokalizowana, 200 m od otwartego morza i nieco na uboczu turystycznego zgiełku.