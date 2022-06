Wartość polskiego rynku usług pocztowych wzrosła w 2021 r. do ponad 12,89 mld zł

Zgodnie z "Raportem o stanie rynku pocztowego w 2021 roku" Urzędu Komunikacji Elektronicznej od liberalizacji w 2013 r. polski rynek pocztowy rozwija się. Rok 2021 - jak stwierdzono - był kolejnym rokiem silnego wzrostu wartości tego rynku, na co wpływ miała przede wszystkim dalsza ekspansja sektora kurierskiego.

Operatorzy działający na rynku przesyłek kurierskich zwiększyli swoje przychody wobec 2020 r. o blisko 1,4 mld zł, osiągając ponad 20 proc. tempo wzrostu. Natomiast wolumen dostarczonych przesyłek wzrósł o niemal 141 mln sztuk w stosunku do 2020 r. "Ten wzrost oznaczał, że w 2021 r. każdego dnia do rąk Polaków trafiało już ponad 2 mln przesyłek kurierskich" - stwierdzono.

Wskazano, że w 2021 r. operatorzy pocztowi zrealizowali ogółem 1 935,1 mln sztuk usług, co w porównaniu do 2020 r. oznacza wzrost o 59,7 mln sztuk usług czyli o 3,2 proc. "W tym roku spadek wolumenu przesyłek listowych został z nawiązką zamortyzowany wzrostem wolumenu przesyłek kurierskich, co przełożyło się na odwrócenie trwającego od 2019 r. spadku ogólnego wolumenu usług pocztowych" - wyliczono.

Podano, że na koniec 2021 r. łączna wartość polskiego rynku usług pocztowych wyniosła 12 890,6 mln zł. Oznacza to, że w stosunku do roku poprzedniego, łączna suma przychodów z usług pocztowych operatorów działających na polskim rynku wzrosła o 1 269,3 mln zł, co przekłada się na roczną stopę wzrostu na poziomie 10,9 proc.

"W 2021 r. kolejny raz z rzędu dynamika wzrostu wartości rynku pocztowego przewyższała tempo wzrostu polskiej gospodarki. Najważniejszym czynnikiem wzrostu był, podobnie jak w roku 2020, dynamiczny wzrost przychodów z przesyłek kurierskich, spowodowany niezmiennie rosnącymi wolumenami przesyłek zawierających towary nabywane przez konsumentów w transakcjach e-commerce" - przekazano.

Dodano, że w 2021 r. miał miejsce dalszy spadek przychodów w dwóch głównych kategoriach produktowych, w tym przesyłek listowych o 3,5 proc. oraz paczek pocztowych o 9,3 proc. "Wolumen tych usług także wykazywał spadki, odpowiednio o 7,5 proc. oraz 2,7 proc." - stwierdzono.

Podkreślono, że polski rynek usług pocztowych jest istotną częścią polskiej gospodarki. "Widoczny jest duży potencjał jego rozwoju, o czym świadczą rosnące z roku na rok przychody tego sektora" - zaznaczono. Zwrócono uwagę, że usługi pocztowe odgrywają ważną społecznie rolę, co potwierdziła pandemia COVID-19, podczas której, dzięki wprowadzeniu innowacyjnych rozwiązań, w szczególności w zakresie doręczania przesyłek, możliwe było zapewnienie konsumentom bezpiecznego dostępu do usług. Sektor pocztowy zapewnia też komunikację na rynku wewnętrznym, jest znaczącym pracodawcą.

Analitycy przewidują, że tendencje wzrostowe, choć w skromniejszej dynamice niż w pandemii, utrzymają się też po jej zakończeniu, a polski rynek e-commerce przez najbliższe lata nadal będzie rósł w tempie dwucyfrowym. "Jeżeli potwierdzą się prognozy wartości polskiego rynku e-commerce, to wolumen przesyłek kurierskich w ciągu najbliższych kilku lat może wzrosnąć nawet do wartości rzędu 0,9-1 mld przesyłek" - oceniono.

W 2021 r. operatorzy pocztowi świadczyli na terenie kraju usługi w 38 575 placówkach pocztowych. Z tego ponad 18,5 proc. (7 134) stanowiły własne placówki operatorów pocztowych; pozostałe 81,5 proc. - prowadzonych było przez agentów pocztowych. "Największa liczba placówek zlokalizowana jest w województwach silnie zurbanizowanych, takich jak województwo mazowieckie, śląskie i wielkopolskie" - wskazano.

Według stanu na 31 grudnia 2021 r. Poczta Polska dysponowała 7 626 placówkami pocztowymi, z tego 5 120 zlokalizowanych było w miastach (do tej kategorii zaliczono placówki znajdujące się w gminach miejskich i gminach miejsko-wiejskich), natomiast 2 506 placówek na terenach wiejskich (tj. w gminach wiejskich). 2 877 placówek prowadzonych było przez agentów pocztowych. Dodano, że Poczta Polska na koniec 2021 r. miała w eksploatacji 15 603 skrzynki nadawcze, w tym 7 797 w miastach i 7 806 na wsi. "W porównaniu do roku 2020 liczba nadawczych skrzynek pocztowych obniżyła się o 2,4 proc. Nadal obserwowany jest spadek liczby skrzynek nadawczych" - wskazano.

Oprócz placówek pocztowych, konsumenci mogli nadać i odebrać przesyłki pocztowe w automatach do obsługi pocztowej oraz w zewnętrznych punktach odbioru. "Operator wyznaczony na koniec 2021 r. dysponował 207 automatami do pocztowej obsługi klientów oraz 13 089 zewnętrznymi punktami odbioru (dla przesyłek z opcją +odbiór w punkcie+)" - wynika z raportu.

Zwrócono uwagę, że pomimo walki konkurencyjnej na rynku i niestabilnej sytuacji ekonomicznej, operatorzy pocztowi planują dalsze inwestycje, szczególnie w rozwój sieci punktów odbioru, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom odbiorców, którzy zainteresowani są jak najkrótszymi terminami dostaw i wygodnymi opcjami lokalizacji odbioru. W najbliższych latach, dalszy rozwój sieci punktów odbioru "będzie jednym z najważniejszych trendów na rynku usług pocztowych" - zauważono w raporcie.