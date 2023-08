Cena pszenicy rośnie po ataku na rosyjski szlak eksportowy

Pszenica znacznie podrożała po tym, jak w weekend ukraińskie drony morskie zaatakowały rosyjski okręt wojenny i tankowiec. Atak stworzył ryzyko dla kluczowego szlaku eksportowego rosyjskich towarów przez Morze Czarne - przekazał w poniedziałek Bloomberg.

Rosja, największy dostawca pszenicy, transportuje większość swojego zboża drogą wodną. W kraju trwają obfite zbiory, co oznacza, że jest to kluczowy moment na dostarczenie plonów na rynki i zapewnienie wystarczającej podaży, aby ograniczyć rosnące koszty żywności na całym świecie.

Ataki odwetowe

Ukraiński atak nastąpił po rosyjskich ostrzeliwaniach portów morskich i rzecznych. W zeszłym miesiącu Rosja wycofała się z umowy, która gwarantowała Ukrainie bezpieczny korytarz dla eksportu zboża przez Morze Czarne. Obecnie ukraińskie dostawy są ograniczone do szlaków rzecznych i lądowych, a zbiory maleją w miarę trwania wojny.

Przetarg w Egipcie

Kontrakty terminowy na pszenicę na giełdzie towarowej w Chicago rosły w poniedziałek aż o 3,4 proc. do 6,545 USD za buszel, po czym cena zeszła do ok. 6,4075 USD.

Egipt, jeden z największych nabywców pszenicy na świecie, planuje przeprowadzić nowy przetarg importowy we wtorek, co może pokazać, jakie źródła eksportu są najbardziej konkurencyjne.