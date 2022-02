Wartość transakcji BLIK-em wzrosła w ubiegłym roku do 103,3 mld zł

W ubiegłym roku BLIK-iem realizowano średnio 2,1 mln transakcji dziennie, a średnia wartość jednej transakcji wyniosła 136,7 zł.

Z kolei liczba transakcji zrealizowanych za pośrednictwem systemu BLIK w 2021 r. wyniosła 763 mln, czyli niemal tyle co suma transakcji z sześciu wcześniejszych lat, kiedy to zrealizowano 775 mln transakcji.

Fot. Henryk Przondziono / Foto Gosc / FORUM

"2021 rok jest dla nas szczególny. Wyniki transakcyjne z tylko jednego roku można porównywać z tym, co udało się osiągnąć w sześciu wcześniejszych latach łącznie. Z BLIK-a korzysta aktywnie ponad 10 mln osób i jest on dostępny powszechnie – w każdym banku, który oferuje aplikację mobilną" - powiedział cytowany w komunikacie prezes Polskiego Standardu Płatności Dariusz Mazurkiewicz.

"BLIK-iem można zapłacić już wszędzie – w całym ecommerce, a dzięki uruchomieniu płatności zbliżeniowych także w każdym terminalu na świecie, który jest przystosowany do odbierania tego typu płatności. Co więcej dynamika wzrostu transakcyjności wyniosła aż 80 proc. rok do roku, co pokazuje, że mamy nadal ogromny potencjał do dalszego rozwoju" – dodał.

Jak informuje PSP, w ostatnim kwartale 2021 r. zrealizowano BLIK-iem 240 mln transakcji, to ponad 70 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku 2020. Najwięcej, bo aż 160,9 mln stanowiły zakupy w e-commerce. Transakcje online to 67 proc. ogółu operacji BLIK-iem.

Według szacunków Polskiego Standardu Płatności, udział BLIK-a we wszystkich płatnościach e-commerce na polskim rynku przekracza 70 proc., a 5 proc. transakcji w ecommerce (7,3 mln) rozliczonych zostało przez globalnych operatorów płatności – użytkownicy BLIK-a coraz chętniej płacą nim w zagranicznych sklepach internetowych.

Drugim najchętniej wykorzystywanym kanałem wśród użytkowników są przelewy na numer telefonu BLIK. W tej kategorii wzrost rok do roku to aż 155 proc. Łączna liczba transakcji wyniosła 39,55 mln (wobec 15,5 mln rok wcześniej). Transakcje P2P to 16,5 proc. całej aktywności użytkowników BLIK-a. Możliwość natychmiastowego przekazywania pieniędzy z konta na konto, bez konieczności wpisywania numeru rachunku bankowego daje swoim klientom już 13 banków.

Jak podał PSP, w ostatnim kwartale ubiegłego roku dużą popularnością wśród użytkowników BLIK-a cieszyły się również transakcje w tradycyjnych terminalach płatniczych (na co wpływ miało również udostępnienie przez sześć banków płatności zbliżeniowych BLIK). Zrealizowano 29,3 mln takich transakcji – to blisko 150 proc. więcej niż w czwartym kwartale 2020 roku.

Rok do roku w ostatnim kwartale 2021 liczba transakcji w bankomatach wzrosła o prawie 50 proc. i było ich 10,5 mln. Wypłaty i wpłaty w bankomatach stanowiły 4,4 proc. wszystkich transakcji BLIK-iem.

W czwartym kwartale Polacy wykonywali średnio 2,6 mln transakcji BLIK-iem każdego dnia. Rekordowa dzienna liczba transakcji BLIK-iem – 3,7 mln odnotowana została w Black Friday – 26 listopada 2021 roku.

Średnia kwota transakcji BLIK-iem w ostatnim kwartale roku wynosiła 136 zł. Wartość wszystkich transakcji zrealizowanych BLIK-iem w ostatnich trzech miesiącach 2020 roku wyniosła 32,6 mld zł, to o ponad 70 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2020 roku.

"Jedna trzecia dorosłych Polaków aktywnie korzysta z BLIK-a, to duże osiągnięcie po siedmiu latach od startu systemu. W dalszym ciągu widzimy duży potencjał do wzrostu na polskim rynku. (...) Zdobywamy pozycje europejskiego lidera nowoczesnych płatności mobilnych, co daje nam solidne podstawy do międzynarodowej ekspansji" - podsumowuje Mazurkiewicz.