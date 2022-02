Polska gospodarka jest rozgrzana niemal do czerwoności, na co wskazuje dalszy silny wzrost produkcji przemysłowej. Maszyny pracują pełną parą, ludzie przychodzą do pracy nawet na cztery zmiany. W ślad za tym idzie wciąż utrzymująca się wysoka inflacja. Czy jest szansa, że tempo wzrostu cen wyhamuje?

W Stanach Zjednoczonych konsumpcja też pędzi, czego dowodem są dalsze silne wzrosty sprzedaży detalicznej, ale są szanse na normalizację jeszcze w tym roku.