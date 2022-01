Wątpliwości dotyczące popytu na ropę naftową

Wczoraj impulsem do zniżki cen ropy naftowej okazały się dane dotyczące zapasów paliw w Stanach Zjednoczonych. Jak podał Departament Energii, w poprzednim tygodniu zapasy ropy naftowej w USA wzrosły o 515 tysięcy baryłek. Ten wynik rozmijał się z oczekiwaniami rynkowymi, które zakładały, że zapasy ropy naftowej spadną.

Jednak największym niemiłym zaskoczeniem w tym raporcie okazała się znacząca zwyżka zapasów benzyny w USA, wynosząca 5,87 mln baryłek. Co prawda tu zwyżki oczekiwano, ale ponad dwa razy mniejszej. Poza tym, warto zaznaczyć, że to już trzecia z kolei istotna tygodniowa zwyżka zapasów benzyny w USA – w rezultacie obecnie znajdują się one na najwyższym poziomie od lutego 2021 r.

Powyższe informacje budzą wątpliwości dotyczące ożywienia popytu na paliwa – a wręcz okazał się on rozczarowujący, zwłaszcza w obliczu ostatnich dobrych nastrojów wokół rynków paliw. Dodatkowo, warto zaznaczyć, że Departament Energii USA odnotował spadek aktywności amerykańskich rafinerii, a to również sugeruje mniejszy popyt na paliwa.

O ile do wzrostu cen ropy naftowej w ostatnich tygodniach przyczyniały się przede wszystkim obawy o podaż tego surowca, to na rynku ropy nieuchronne są pytania także o popyt. Dotychczas w styczniu dominowała optymistyczna retoryka w tej kwestii, zakładająca, że popyt będzie rósł na fali ożywienia gospodarczego na świecie po pandemii. Jednak twarde dane sugerują, że wzrost popytu może nie być wystarczający, aby nadążyć za rosnącą podażą tego surowca – stopniowe wzrosty produkcji ropy notują państwa OPEC+ oraz Stany Zjednoczone.