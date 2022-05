Ważne kwestie biznesowo-zarządcze przy sprzedaży firmy

W drugim odcinku cyklu eksperci Grant Thornton mówią m.in. o tym, jak określić cele transakcji i dotrzeć do potencjalnych nabywców, ale również o tym, kiedy o planowanej sprzedaży poinformować menedżerów, zespół, partnerów biznesowych i media.

Cele transakcji

– Właściciele, decydując się na sprzedaż firmy, zakładają określone korzyści finansowe. Ale równie ważne jest określenie, czy chcą definitywnie wyjść z biznesu, czy sprzedać tylko część przedsiębiorstwa, otworzyć je na nowego inwestora i nowe możliwości rozwoju. Pod te oczekiwania należy ustawić proces sprzedaży i poszukiwanie nowego partnera – mówi Rafał Śmigórski, partner, szef zespołu Doradztwa Transakcyjnego w Grant Thornton.

Rafał Śmigórski, partner, szef zespołu Doradztwa Transakcyjnego w Grant Thornton

– Znając cele, możemy ustalić cenę, jaką właściciele chcieliby uzyskać. Na tym etapie ogromną rolę odgrywają doradcy, którzy są w stanie przenalizować pozycję rynkową firmy i ustalić cenę na takim poziomie, by była satysfakcjonująca dla sprzedających, a równocześnie dawała szansę na realizację transakcji – dodaje ekspert.

Jak zaznaczają eksperci, negocjując warunki transakcji, nie można zapomnieć o bezpieczeństwie prawnym.

– W przypadku sprzedającego bezpieczeństwo daje pewność, że ustalona kwota zostanie zapłacona przed, a najpóźniej w momencie przejęcia firmy lub jej części przez nowego inwestora. Druga sprawa to zapisy o płatnościach za kolejne transze udziałów – jeśli oczywiście umowa je zakłada, oraz ich zabezpieczenie – mówi Karol Guździoł, senior counsel, radca prawny, lider zespołu Doradztwa Prawnego M&A Kancelarii Prawnej Grant Thornton. – Jeśli zaś chodzi o kupującego, musi on otrzymać firmę w stanie zagwarantowanym w umowie inwestycyjnej – dodaje.

Dotarcie do nabywców

Szukając inwestorów, sprzedający powinien rozważyć dwie grupy – inwestorów finansowych, czyli fundusze inwestycyjne, oraz branżowych.

– Inwestorzy finansowi nabywają firmę, rozwijają ją, licząc na szybki wzrost wartości i sprzedaż. Ich perspektywa to 5-7 lat w zależności od branży. Jeśli mamy biznes bez takiego potencjału, to prawdopodobnie łatwiej będzie znaleźć inwestora branżowego, bo zwykle traktują oni przejęcie jako szansę na szybszy od organicznego wzrost swojego biznesu – uważa Rafał Śmigórski.

Zaznacza, że również fuzjami i przejęciami rządzi cykl koniunkturalny. Inwestorzy mogą nie mieć pieniędzy, bo niedawno zrealizowali inne transakcje, dana branża przeżywa gorszy okres albo sytuacja geopolityczna nie sprzyja decyzjom o zakupach. Takie sytuacje lepiej przeczekać niż gwałtownie starać się obniżyć cenę, ponieważ dla kupujących kluczowa jest korzyść z transakcji, a nie niższa cena.

Kiedy informować

Kluczowy dla powodzenia transakcji może być moment poinformowania załogi oraz klientów i partnerów biznesowych o zamiarze sprzedaży. Pracownicy nie mogą żyć w stresie i domysłach, bo to nie sprzyja ich wydajności.

– Pracownicy, szczególnie menedżerowie, to najważniejsze aktywo firm, budują jej wartość i będą budowali zapewne również po transakcji. Dlatego należy ich informować o planowanych zmianach, a nawet w nie angażować – uważa Rafał Śmigórski. Przekonuje, że transparentność właścicieli jest w stanie zbudować entuzjazm menedżerów.

– Tego rodzaju transakcje wiążą się z koniecznością poznania kluczowych menedżerów przez potencjalnego inwestora już na etapie negocjacji. To rodzi ryzyko, że jeśli nie dojdzie do transakcji, niedoszły inwestor przejmie z firmy najlepszych pracowników. Dlatego warto z nim zawrzeć klauzulę zakazującą tego typu działań – ostrzega Karol Guździoł.

Eksperci podkreślają również, że także udziałowców mniejszościowych należy wprowadzić w transakcję od samego jej początku. Natomiast akcjonariuszy wówczas, gdy transakcja jest w miarę pewna.

Warto także zadbać o to, by informacje o planowanych zmianach nie wyciekły na rynek zbyt szybko, w tym do mediów.

– Cele dziennikarza pragnącego zdobyć newsa i właścicieli pragnących sprzedać firmę są zgoła odmienne. Dlatego komunikację z mediami, podobnie jak z pracownikami czy klientami, trzeba zaplanować dużo wcześniej, na początku prac nad transakcją – mówi Jacek Kowalczyk, dyrektor marketingu i PR w Grant Thornton, były dziennikarz “Pulsu Biznesu”. Ale przyznaje, że czasem warto wykorzystać media biznesowe i przez nie poinformować rynek o chęci sprzedaży, bo to może pomóc w dotarciu do potencjalnych inwestorów, zwiększyć zainteresowanie firmą. Jak przekonuje ekspert z kancelarii Grant Thornton, można także poinformować media w momencie, gdy proces sprzedaży jest zaawansowany. Wówczas dajemy czas na to, by rynek oswoił się z nadchodzącymi zmianami.

