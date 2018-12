Poważne zmiany we władzach Hyundai Motor

Południowokoreański konglomerat Hyundai Motor Group poinformował o ważnych zmianach we swoich władzach i mianował swojego pierwszego zagranicznego szefa badań i rozwoju, donosi Reuters, Rynek ma nadzieję na płynne przejście władzy w rodzinnym imperium biznesowym.

Spekulacje z tym związane znalazły swoje potwierdzenie w środę, kiedy to koncern przyznał, że decyzje są częścią przygotowań do zmiany pokoleniowej w szeregach kierowniczych w drugim co do wielkości rodzinnym imperium biznesowym w Korei Południowej.

Zobacz więcej Hyundai Motor Bloomberg

Prezes grupy, Albert Biermann, były szef niemieckiego BMW, został mianowany szefem działu badań i rozwoju, zastępując długoletnich dyrektorów Yang Woong-chul i Kwon Moon-sik. Posunięcie to jest znaczącym krokiem do wprowadzenia świeżych pomysłów do grupy zdominowanej przez Koreańczyków.

W sumie doszło do zmian na stanowiskach 17 czołowych menedżerów, którzy zostali przydzieleni do grupy, w tym Hyundai Motor i Kia Motors - które razem tworzą piątego pod względem wielkości producenta samochodów na świecie.

Posunięcie to nastąpiło po awansie Euisun Chung we wrześniu na wiceprezesa Hyundai Motor, przybliżając go do sukcesji po swoim 80-letnim ojcu, Mong-Koo Chunga, jako przewodniczącego grupy.