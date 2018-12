Od Nowego Roku wchodzi w życie rozwiązanie podatkowe wspierające innowatorów, przypomina w rozmowie z PAP minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Podkreśla, że dzięki tzw. IP box podatek CIT i PIT dla tych, którzy komercjalizują własność intelektualną, będzie rekordowo niski.

Zobacz więcej Jadwiga Emilewicz fot. Marek Wiśniewski

"Rozwiązanie, które przygotowaliśmy wspólnie z Ministerstwem Finansów, polega na tym, że jeśli przedsiębiorca wydał pieniądze na badania i rozwój, opracował bądź kupił nową technologię, uzyskał dla niej kwalifikowane prawo własności intelektualnej, jeżeli ją komercjalizuje i ma z tego tytułu przychody, to płaci 5 proc. CIT lub PIT" - wyjaśniła szefowa MPiT.



Przepisy wprowadzające ulgę IP box znajdują się w noweli ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (art. 1 zmiana 25. - PIT, art. 2 zmiana 28. - CIT oraz art. 24).



Szefowa MPiT wskazała, że wchodzące w życie 1 stycznia ułatwienie będzie "jednym z najatrakcyjniejszych rozwiązań podatkowych obowiązujących w UE". A znane jest m.in. w Izraelu, Wielkiej Brytanii, Holandii czy Luksemburgu.



"Przenosimy je dzisiaj do Polski. Mamy nadzieję, że zachęcimy w ten sposób do innowacji nie tylko lokalnych przedsiębiorców, którzy już zainwestowali w badania i rozwój, ale także, że przyciągniemy atrakcyjnych inwestorów z zagranicy. Tych, którzy tworzą wysoko płatne miejsca pracy; bo takie właśnie powstają w firmach, które inwestują w innowacje, opracowują nowe technologie" - podkreśliła.



IP box to, jak mówiła Emilewicz, "kolejny element w ekosystemie wsparcia innowacji", przygotowany w ciągu ostatnich 3 lat.



"Przypomnę pierwszą i drugą ustawę o innowacyjności, która przyniosła znaczne zachęty, ulgi podatkowe dla tych, którzy inwestują w prace badawczo-rozwojowe. Efekty tych rozwiązań w tym roku w statystyce już widzimy" - powiedziała.



Według danych resortu w 2017 r. skorzystało z tego rozwiązania dwa razy więcej przedsiębiorców niż w 2016 r. "Mamy też dwukrotnie wyższą kwotę środków rozliczanych w tym trybie" - podkreśliła.



Minister Emilewicz wyraziła nadzieję, że to zwiększy wydatki na badania i rozwój oraz podniesie poziom konkurencyjności polskiej gospodarki.



"Dziś, w czasie rewolucji technologicznej 4.0, chcemy przyciągać tych, którzy nadają ton tym zmianom. IP box to kolejne rozwiązanie, którym jasno komunikujemy światu: w Polsce opłaca się inwestować i ryzykować, bo inwestycje w innowacje są inwestycjami ryzykownymi" - podsumowała.