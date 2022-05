Wciąż brak kompromisu w kwestii sankcji UE na rosyjską ropę

Z jednej strony, wsparciem dla cen ropy jest wyczekiwany spadek wartości amerykańskiego dolara – zaś z drugiej strony, potencjał wzrostowy tego surowca ograniczają obawy o spowolnienie gospodarcze na świecie oraz problemy w Unii Europejskiej z wypracowaniem kompromisu w kwestii narzucenia sankcji na import rosyjskiej ropy naftowej.

Ten ostatni czynnik z powrotem znalazł się w centrum uwagi. O ile bowiem większość państw Wspólnoty opowiada się zdecydowanie za wprowadzeniem zakazu importu rosyjskiej ropy naftowej w perspektywie najbliższych kilku miesięcy, to prawne przeforsowanie tej propozycji wymaga jednomyślności – a tej nadal w UE brakuje. Do pomysłu sankcji dotyczących rosyjskiej ropy naftowej nieprzekonane są wciąż Węgry.

Węgry w ostatnich latach nie ukrywały swoich sympatii politycznych do Rosji, jednak tym razem kraj ten wysuwa głównie argumenty związane z gospodarką – bowiem kraj ten jest w ogromnym stopniu uzależniony od dostaw rosyjskiego surowca (około trzy czwarte importowanej do Węgier ropy naftowej pochodzi z Rosji).

W rezultacie, w ostatnich dniach trwały negocjacje na linii Komisja Europejska-Węgry dotyczące warunków, na których kraj ten miałby przystać na wstrzymanie importu ropy naftowej z Rosji. Węgry domagają się od UE dużego, sięgającego nawet kilkunastu miliardów euro, zadośćuczynienia, które zostałoby przeznaczone na dopasowanie węgierskiej infrastruktury naftowej do pozyskiwania ropy z innych państw. Te liczby kwestionuje UE, a droga do kompromisu nadal pozostaje daleka.

Postawa Węgier jest oczywiście krytykowana przez niektóre kraje UE. Władze Litwy jednoznacznie wskazują na to, że Unia Europejska jest zakładnikiem zaledwie jednego kraju, co jest nieakceptowalne. Obecnie jednak szanse na wypracowanie porozumienia są wątłe – a kolejna szansa pojawi się prawdopodobnie naszczycie dyplomatycznym w dniach 30-31 maja. Jako kompromis, UE proponuje wygaszenie importu rosyjskiej ropy naftowej na przestrzeni kolejnych 6 miesięcy, ale z założeniem, ze Węgry, Czechy oraz Słowacja otrzymają dłuższy czas na dopasowanie się do nowego prawa.