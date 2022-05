We wtorek rano ropa naftowa tanieje o ponad 1 proc.

Ropa naftowa Brent we wtorek rano tanieje o 1,09 proc. do 104,79 dol. za baryłkę. Spada również cena baryłki ropy naftowej WTI na giełdzie w Nowym Jorku - o 0,93 proc. do 102,13 dol. za baryłkę.

