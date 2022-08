We wtorek ropa na rynkach drożeje

Ropa na rynkach we wtorek drożeje. Ropa Brent drożeje o 0,98 proc., do 97,43 dolarów za baryłkę, a amerykańska ropa WTI - o 1,18 proc., do 91,43 dol. za baryłkę.

fot. Bloomberg