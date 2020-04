Webinary - dlaczego warto zakupić szkolenie online?

Dzięki współczesnej technologii dzielenie się wiedzą i zdobywanie nowych informacji stało się niezwykle proste. Bez wychodzenia z domu możemy brać udział w kursach online i webinarach pozwalających na podnoszenie kwalifikacji i odkrywanie zupełnie nowych perspektyw.

Internet stał się dla wielu z nas w pełni naturalnym środowiskiem. Dzięki niemu możemy realizować się na wielu polach. To nie tylko bogate źródło informacji i znakomity sposób na komunikowanie się z innymi. Umożliwia również kompleksową realizację niemal wszystkich życiowych potrzeb. Jedną z nich jest edukacja i rozwój osobisty. Webinary pozwoliły milionom osób na całym świecie na dostęp do wiedzy, która byłaby w innych warunkach po prostu niedostępna ze względu na ograniczenia logistyczne. Szkolenia biznesowe i marketingowe, także te najbardziej prestiżowe, nie wymagają już wygospodarowania sporych nakładów czasu i pieniędzy. Kursy online gwarantują taką samą skuteczność, a jeżeli właściwie będziemy z nich korzystać, osiągniemy jeszcze bardziej satysfakcjonujące rezultaty. Forma webinaru lub webcastu daje wiele dodatkowych możliwości, umożliwia większą interakcję z prowadzącym, ciekawszą formę prezentacji danych i łatwiejsze korzystanie ze źródeł. Aby osiągnąć maksimum korzyści, trzeba jednak wybrać kursy internetowe, które gwarantują najwyższy poziom merytoryczny i dostęp do fachowej wiedzy. Właśnie tym charakteryzują się webinary Pulsu Biznesu.

Webinar: nieograniczony dostęp do wiedzy

Czasy, w których zdobywanie cennych informacji kojarzyło się z trudną dostępnością i koniecznością pójścia na ustępstwa, bezpowrotnie minęły. Kursy online w formie webinarium stały się powszechne, a dzięki nim każdy z nas może wejść w interakcję z ekspertami z całego świata. Lokalizacja uczestników nie ma przy tym najmniejszego znaczenia, a nowoczesna technologia sprawia, że jesteśmy w stanie osiągać z tego tytułu korzyści, które w stacjonarnym trybie byłyby niemożliwe do uzyskania. Webcast i webinar na stałe weszły do naszego słownika, a najlepsze kursy online już dawno zyskały nie tylko grono oddanych fanów na całym świecie, ale również uznanie w środowiskach naukowych czy biznesowych. Z takiej formy coraz chętniej korzystają zresztą największe korporacje i jednostki badawcze. Warto brać z nich przykład i czerpać maksimum korzyści ze szkoleń biznesowych i szkoleń marketingowych online.

Webinar – co to jest i dlaczego jest skuteczne?

Chociaż sam termin webinar (tłumaczony również jako webinarium) towarzyszy nam od dłuższego czasu, raczej nie zastanawiamy się nad jego etymologią. Ta tłumaczy tymczasem oba aspekty jego istnienia. Pojęcie składa się z dwóch słów: web i seminar (ang. sieć i seminarium). W języku polskim jego ekwiwalentem jest słowo webinarium, jednak bardzo często korzystamy również z oryginalnego – prostszego i bardziej intuicyjnego – nazewnictwa. Nie bez przyczyny webinar jest również kojarzony z webcastem, czyli technologią umożliwiającą efektywne łączenie ze sobą użytkowników za pośrednictwem internetu. Właśnie on pozwala na przesyłanie sobie obrazu, dźwięku, tekstu czy multimediów. Dzięki połączeniu tych różnorodnych elementów webinary stały się jednym ze standardów współczesnych usług edukacyjnych. Rozwijająca się w niesamowitym tempie technologia sprawia, że kursy i szkolenia online zaskakują formą i umożliwiają realizację zadań, o których można jedynie marzyć w stacjonarnym trybie. Dodatkową korzyścią jest natomiast brak konieczności wychodzenia z domu i możliwość korzystania z webinarium na różnych platformach. Możemy w pełni skupić się na nauce i zdobywaniu nowych doświadczeń, bez konieczności zajmowania się kwestiami organizacyjnymi.

Sprawdzona wiedza: webinary Pulsu Biznesu

Wybierając webinary, warto przede wszystkim zwracać uwagę na to, kto odpowiada za ich realizację. Puls Biznesu ma kilkunastoletnie doświadczenie w organizowaniu konferencji i warsztatów pozwalających na doskonalenie wielu aspektów prowadzenia odpowiedzialnej i dobrze prosperującej działalności gospodarczej czy dostarczania usług na najwyższym poziomie. Dzięki temu wybierając jedno z proponowanych szkoleń online, zyskujesz pewność, że uzyskasz dostęp do wiedzy ekspertów i informacje dotyczące najnowszych i najbardziej zaawansowanych narzędzi, pozwalających osiągać jeszcze lepsze rezultaty w codziennej pracy. Udział w webinariach Pulsu Biznesu umożliwia podniesienie kwalifikacji i dostrzeżenie nowych perspektyw, o czym najlepiej świadczą tysiące usatysfakcjonowanych klientów i zespół ekspertów skupiony wokół każdego wydarzenia.

Korzyści korzystania z webinarium

Lista korzyści wynikających z uczestnictwa w szkoleniach online w formie webinaru jest bardzo długa. Warto wymienić część z nich, aby rozprawić się ze szkodliwymi mitami i ostatecznie przekonać się do tej formy zdobywania wiedzy:

Łatwy dostęp : tradycyjne kursy czy szkolenia są nie tylko kosztowne, ale również czasochłonne. Niestety sporo wolnych chwil po prostu marnotrawimy na dojazdy czy przerwy, a w niektórych przypadkach wzięcie udziału w interesującym nas wydarzeniu może być po prostu niemożliwe ze względów logistycznych. Webinar skutecznie eliminuje ten problem: w szkoleniach online możemy wziąć udział z praktycznie dowolnego miejsca , a wiedzę zdobywamy, siedząc w ulubionym fotelu. Oszczędności czasowe dotyczą każdego elementu związanego z kursami internetowymi: rejestracja i korzystanie z webinarium są proste i intuicyjne, nie wymagają od nas żadnych umiejętności technicznych.

Kursy internetowe: różnorodne jak ich odbiorcy

Jedną z największych zalet kursów online jest niezwykle bogata i różnorodna oferta, która pozwala na dostęp do fachowej wiedzy specjalistom z wielu dziedzin. Bardzo dużą popularnością cieszą się szkolenia biznesowe. Przedsiębiorcy, którzy szukają bodźców do rozwoju i nowych sposobów na jeszcze efektywniejsze prowadzenie firmy, mogą korzystać z doświadczeń ekspertów i rynkowych praktyków z dowolnego miejsca na ziemi. Kursy online są znakomitym sposobem na udoskonalenie wielu aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa – od kwestii finansowych przez prawne na typowo menedżerskich kończąc. Z kursów internetowych korzysta wiele branż. Szkolenia marketingowe pozwalają specjalistom w tej dziedzinie rozwijać kompetencje i jeszcze lepiej rozumieć możliwości, które daje nam era digital. Webinary online stają się często przepustką do zupełnie nowych możliwości i w doskonały sposób wspierają realizację codziennych obowiązków.

Rosnąca popularność webinarium

Szkolenia online to bez wątpienia przyszłość edukacji. Dzięki webinarom jesteśmy w stanie otrzymać dostęp do fachowej wiedzy niezależnie od miejsca zamieszkania i innych obowiązków. Chociaż cenimy je głównie za sferę praktyczną, warto zwrócić również uwagę na wielkie idee, które za nimi stoją. Webinar to jeden z podstawowych przejawów demokratyzacji wiedzy: usuwa większość barier, które nierozerwalnie wiążą się z tradycyjną nauką. Siłą rzeczy z możliwości webcastu coraz chętniej korzystają także największe podmioty, w tym najbardziej prestiżowe ośrodki badawcze, opiniotwórcze media, uczelnie czy firmy. Warto spojrzeć na webinar jak na olbrzymią możliwość i standard, który z każdym dniem będzie coraz powszechniejszy.

Kursy online dostępne w każdych warunkach

Wybierając szkolenia online, zyskujemy pewność, że praktycznie nic nie będzie w stanie wpłynąć na przebieg kursu. Wystarczy, że posiadamy dostęp do internetu i chwilę czasu, pozwalającą na wzięcie udziału w webinarium. To także najlepszy sposób na zadbanie o rozwój w czasach pandemii koronawirusa: kiedy tradycyjne szkoły i firmy edukacyjne są zamknięte, technologia webcastu umożliwia zdobywanie nowej wiedzy i kontakt z ekspertami oraz innymi osobami, którym zależy na rozwoju i dostępie do wiarygodnych i fachowych informacji. Szkolenia biznesowe w tej formie umożliwią jeszcze wydajniejsze sterowanie przedsiębiorstwem po zakończeniu lockdownu. Szkolenia marketingowa pomogą natomiast poznać nowe metody radzenia sobie z otaczającym nas kryzysem i pozwolą na budowanie lepszych strategii na zdecydowanie spokojniejszy okres.

Autor: Paweł Łaniewski