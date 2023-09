Według prognoz KE Polska ma znów zaświecić na tle Europy

Ożywienie zakupów konsumentów w Europie, które jest efektem spadku inflacji, odbywa się wolniej od oczekiwań. To główny powód obniżenia prognoz wzrostu gospodarczego krajów Unii Europejskiej przez Komisję Europejską. Na tym tle solidnie wygląda polska gospodarka, która ma w przyszłym roku wrócić do umiarkowanie wysokiego wzrostu gospodarczego. Trudno się dziwić, skoro w Polsce gospodarka jest ostro stymulowana luźną polityką fiskalną i pieniężną.

W tym roku PKB krajów UE ma wzrosnąć o 0,8 proc., a w przyszłym o 1,4 proc. – wynika z najnowszych prognoz Komisji Europejskiej (KE). Prognozy na ten i przyszły rok zostały obniżone o 0,2 i 0,3 pkt proc. wobec prognoz z maja. To nie jest może dużo, ale to dość wyraźne pogorszenie związane z rozczarowującym odbiciem konsumpcji.

Następujące zdanie z dokumentu KE przykuło moją uwagę: „Ogólnie rzecz biorąc, redukcja inflacji i związane z nią częściowe ożywienie zaufania konsumentów nie przełożyły się jeszcze na wyraźną poprawę oceny sytuacji bilansowej gospodarstw domowych”.

Jest to spójne z danymi, które przytaczałem kilka dni temu, wskazującymi, że w zdecydowanej większości krajów UE nastroje konsumentów są wciąż wyraźnie gorsze niż przed początkiem wojny w Ukrainie. Wynika to z faktu, że inflacja jest wciąż wysoka na tle dynamiki wynagrodzeń.

W Polsce nastroje konsumentów poprawiły się znacznie mocniej niż krajach zachodnich UE. Może to być jeden z czynników, które sprawiają, że perspektywy dla gospodarki są lepsze. W tym roku wzrost PKB Polski ma wynieść tylko 0,5 proc., ale w przyszłym 2,7 proc. Redukcja prognoz dla Polski jest wyraźnie mniejsza niż dla innych dużych krajów UE, wyniosła tylko 0,2 pkt proc. i dotyczy tylko bieżącego roku.

Dlaczego w Polsce nastroje poprawiły się szybciej? Jeden powód to szybszy spadek inflacji – choć jest wyższa niż w UE, to jej redukcja jest większa, co konsumenci mogą odczuwać. Innym powodem mogą być efekty stymulacji fiskalnej, m.in. w postaci zamrożonych taryf za prąd (które rząd wziął na siebie) czy obiecanych zwiększonych transferów fiskalnych (800+).

Ceną za relatywnie szybki wzrost jest natomiast wciąż podwyższona inflacja. O ile średnia inflacja w UE w przyszłym roku ma wynieść 3,2 proc., to w Polsce 6,1 proc. Otwarte pozostaje pytanie, czy zakorzeni się na takim poziomie na dłużej. Jeżeli tak, to przyjdzie nam za to zapłacić pewną cenę w dłuższym okresie.

To jest jednak kwestia dalekiej przyszłości. Na dziś najważniejsze pytanie brzmi, czy rzeczywiście uda się UE przejść przez ten cykliczny dołek bez głębszej recesji. W USA obawy przed taką recesją już minęły, ale w UE rozczarowujące wyniki makroekonomiczne wciąż utrzymują obawy przed twardym lądowaniem. Ja natomiast skłaniam się ku przekonaniu, że ustępowanie inflacji, szczególnie energetycznej i żywnościowej, będzie na tyle istotnym procesem, że pozwoli zapobiec gorszym scenariuszom.