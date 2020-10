Węgiel z biomasy źródłem energii

Zapotrzebowanie energetyczne rynku zmusza do poszukiwania rozwiązań technologicznych oferujących wyższą gęstość energii. Powszechnie stosowane ogniwa litowo- -jonowe osiągnęły już swój limit, jeśli chodzi o uzyskiwaną pojemność i gęstość energii. Jednym z obiecujących i przyszłościowych jest ogniwo litowo-siarkowe.

— Ogniwa litowo-jonowe są powszechnie stosowane do zasilania urządzeń elektronicznych, takich jak laptopy, telefony, lecz także samochody elektryczne. Jednak dalszy rozwój tych ogniw nie doprowadzi do zwiększenia gęstości energii. Poszukiwane są technologie, które umożliwiłyby uzyskanie większej energii, a to przełoży się na dłuższy czas działania danego urządzenia zasilanego baterią lub np. większą liczbę kilometrów przejechanych przez samochód elektryczny. Ogniwa litowo-siarkowe to zupełnie inna technologia. Znajdują się w nich metaliczny lit oraz siarka, która jest dostępna, tania i nietoksyczna. Konfiguracja siarki z metalicznym litem daje dużą teoretyczną gęstość energii. Porównując ogniwa, jest to pięć razy więcej niż w przypadku ogniw litowo-jonowych — mówi dr Paulina Półrolniczak.