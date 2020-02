Wejdź na Szybką Ścieżkę do rozwoju swojej firmy

Wielu polskich przedsiębiorców wykorzystujących i tworzących zaawansowane technologie przekonało się, że korzystanie z grantów w konkursach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zwiększa konkurencyjność ich firm. Przed nami kolejne nabory w realizowanym z Funduszy Europejskich konkursie Szybka Ścieżka dla projektów badawczo-rozwojowych.

W puli ogłoszonego przez agencję wykonawczą ministra nauki i szkolnictwa wyższego konkursu Szybka Ścieżka, przeznaczonego dla dużych przedsiębiorstw oraz konsorcjów przedsiębiorstw i jednostek naukowych, czeka 300 mln złotych w I rundzie i 100 mln złotych w II rundzie. Wnioski można składać od 7 lutego do 3 kwietnia 2020 r. Z kolei mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, samodzielnie albo w konsorcjach z jednostkami naukowymi będą mogły wnioskować o w sumie 500 mln złotych w III rundzie i o 300 mln złotych w IV rundzie. W ich przypadku wnioski powinny wpływać od 4 kwietnia do 1 czerwca 2020 roku.

- W związku z dobiegającą końca perspektywą unijną, to już jeden z ostatnich naborów do Szybkiej Ścieżki. Niezmiennie konkurs ma bardzo szeroki zasięg, a prace badawczo-rozwojowe mogą być realizowane we wszystkich polskich województwach poza mazowieckim. O dofinansowane mogą starać się wnioskodawcy, których celem jest stworzenie i wprowadzenie na rynek nowego lub znacząco ulepszonego produktu, usługi czy procesu – zachęca do udziału Wojciech Kamieniecki, dyrektor NCBR.

- Konkurs nie jest obwarowany ograniczeniami branżowymi, finansowane projekty muszą jedynie wpisywać się w jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji – dodaje Kamieniecki.

Konkurs Szybka Ścieżka niewątpliwie przyczynił się do wymiernych korzyści w polskiej gospodarce. Według danych GUS w 2018 roku nastąpił 30 procentowy wzrost zatrudnienia w polskim sektorze B+R.

Formalności ograniczone do minimum

Najważniejsza zmiana wprowadzona w 2020 roku przez NCBR to uproszczenie procedur, by ułatwić przedsiębiorcom otrzymanie grantów. Całą dokumentację napisano od nowa - prostym językiem. Wnioski otrzymały nowy, czytelny wzór i nową, przejrzystą instrukcję wypełniania.

Dodatkowo liczbę konkursowych kryteriów oceny zmniejszono do 13. Pojawiło się wśród nich nowe kryterium „istota projektu”, które pozwoli wnioskodawcom w jednym miejscu wyłożyć sedno swojego zamierzenia. W czasie oceny wniosków eksperci NCBR dadzą rekomendacje wnioskodawcom, a złożone wnioski będzie można poprawić.

Konkurs finansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Przedsiębiorcy przetestowali i polecają

Jednym z beneficjentów, którzy otrzymali wsparcie w poprzednich edycjach Szybkiej Ścieżki jest polski fintech, firma Neontri, znana wcześniej pod nazwą Braintri. Firma uczestniczyła w tworzeniu popularnego BLIKA – własności Polskiego Standardu Płatności, konsorcjum sześciu największych banków w Polsce. Najnowszy pomysł Neontri, sfinansowany z grantu NCBR poszedł o krok dalej. Nowa aplikacja firmy nosi nazwę Jiffee. Jedno z jej kilku możliwych zastosowań pozwala zmienić każdy smartfon w portfel do płatności bezgotówkowych i moduł do elektronicznego uwierzytelniania.

- Jednorazowe sześciocyfrowe kody, które działają przez minutę, są automatycznie przekazywane przez Bluetooth i nie wymagają przepisywania, co bywa uciążliwe, zwłaszcza w sklepach i placówkach stacjonarnych – tłumaczy współwłaściciel Neontri, Wojciech Zatorski.

Urządzenie mobilne (telefon, tablet itp.) musi być wyposażone w moduł Bluetooth i możliwość instalowania aplikacji. Do aparatu wgrywamy aplikację, do której podpinamy nasze karty debetowe, kredytowe, lojalnościowe, itp. Teraz wystarczy drugi telefon z aplikacją lub niedrogi, prosty i mały adapter podpięty do terminala płatniczego, by płacić za towary i usługi. Aplikacja eliminuje konieczność kupowania droższych telefonów z NFC i wymiany terminali do kart.

- Tę płatniczą użyteczność Jiffee komercjalizujemy raczej poza granicami Polski – wyjaśnia Wojciech Zatorski. - Polska, z naszym krajowym BLIKIEM i 100% pokryciem terminalami bezstykowymi, jest światowym liderem w dziedzinie elektronicznych płatności bezgotówkowych. Już za naszą zachodnią granicą są one znacznie mniej rozpowszechnione i nasz pomysł może tam powalczyć o rynkową dominację.

Już w tym kwartale Jiffee trafi także w ręce Polaków. Jego komponenty wykorzystano do uwierzytelniania podpisu cyfrowego w jednej z najważniejszych instytucji finansowych. Docelowo Jiffee pozwoli na potwierdzenie tożsamości, pełnoletności za pomocą telefonu na przykład na poczcie, w przychodni czy sektorze rozrywkowym.

- Środki z grantu Szybkiej Ścieżki od NCBR to ponad 5 mln złotych z 7,2 miliona, na które składał się całkowity budżet na rozwój Jiffee. Bez grantu ta technologia najprawdopodobniej by nie powstała – dodaje wiceprezes.

Regulamin i dokumentacja konkursu „Szybka Ścieżka” dostępne są na stronie internetowej NCBR.

