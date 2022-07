Wells Fargo II: gospodarka USA jest w recesji

Eksperci z działu strategii inwestycyjnej amerykańskiego banku wskazują jako powody szybszego nadejścia recesji większą niż oczekiwano i powszechniejszą inflację, która pogorszyła nastroje konsumentów i biznesu, co sygnalizuje pogorszenie wydatków.

fot. Bloomberg

Sameer Samana, strateg Wells Fargo Investment Institute powiedział, że „jest techniczna część recesji” oraz część, w której następuje „znaczącego pogorszenie konsumpcji i zatrudnienia”.

- Część techniczna nastąpiła w pierwszej połowie roku, a druga przyniesie wzrost bezrobocia i spadek konsumpcji – powiedział.

W pierwszym kwartale PKB USA spadł o 1,6 proc. Model opracowany przez Fed w Atlancie pokazuje, że w drugim kwartale nastąpił spadek podobnej wielkości. Oficjalne dane zostaną opublikowane 28 lipca. Jeśli spadek w drugim kwartale zostanie potwierdzony, będzie to oznaczało techniczną recesję. Recesja identyfikowana przez Narodowe Biuro Badań Ekonomicznych (NBER) opiera się na analizie szerszego zbioru wskaźników, m.in. rynku pracy, inwestycji i wydatków. Na to wskazuje Wells Fargo Investment Institute twierdząc, że recesja już się zaczęła. Stratedzy prognozują wzrost bezrobocia w USA do 4,3 proc. w tym roku i 5,2 proc. w przyszłym. W czerwcu wynosiło prawdopodobnie 3,6 proc. Spodziewają się także dalszego wzrostu inflacji, co zmusi Fed do agresywnego podwyższania stóp i hamowania wzrostu. Samana wskazał również na doniesienia od największych amerykańskich detalistów, którzy zwrócili uwagę na zmianę w zakupach konsumentów,. Więcej wydają obecnie na żywność, a mniej na dobra dyskrecjonalne.