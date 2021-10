Wells Fargo: premia za ryzyko niewypłacalności USA zbyt niska

Stratedzy z Wall Street zaczynają sygnalizować, że rynki zbyt optymistycznie podchodzą do ryzyka wynikającego ze zbliżającego się momentu wyczerpania limitu zadłużenia USA.

Premia za ryzyko uwzględniana obecnie w cenach bonów skarbowych, odzwierciedlająca spekulację o możliwości niewypłacalności USA po wyczerpaniu zdolności finansowania rządu, prawdopodobnie będzie nadal rosła, uważają stratedzy Wells Fargo. W ich ocenie, japoński jen, uważany za bezpieczną przystań, prawdopodobnie będzie korzystał na przedłużaniu się impasu politycznego w sprawie podwyższenia limitu zadłużenia w miarę zbliżania się momentu kiedy rządowi USA skończą się pieniądze. Sekretarz skarbu Janet Yellen sugerowała, że stanie się to ok. 18 października. Premia za ryzyko bonów wynosi obecnie 10-12 pkt. bazowych. W przypadku zapadających 21 i 26 października w szczytowym momencie sięgała 13 pkt. Wells Fargo uważa, że powinna zbliżyć się do 20 pkt.