Wenecjanie już się nie boją Acqua Alta

W związku z nadejściem tzw. wysokiej wody w Wenecji w sobotę po raz pierwszy został podniesiony system 78 ruchomych zapór przeciwpowodziowych Mose.

Ta wielomiliardowa inwestycja, którą przetestowano w lipcu, ma chronić miasto przed zalaniem. Przełomowe znaczenie Operacji Mose wynika z tego, że po raz pierwszy zapory uruchomiono z powodu nadejścia tzw. acqua alta, by sprawdzić, czy faktycznie działają w chwili podniesienia poziomu wody. Próbę przeprowadzono w trudnych warunkach silnego wiatru. Wypadła pomyślnie — woda nie przedostaje się do miasta. Na placu Świętego Marka zgromadzili się liczni mieszkańcy i turyści, wielu w tradycyjnych kaloszach, by przekonać się, czy Mose działa. Plac nie został zalany — wenecjanie mówią, że to historyczny dzień.