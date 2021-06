Weteran Wall Street oczekuje wzrostów na rynkach akcji i dojścia S&P500 do 4500 pkt.

Byron Wien, wiceszef biznesu zarządzania majątkiem w Blackstone Group jest przekonany, że amerykański rynek akcji zacznie rosnąć po dwumiesięcznym zastoju dzięki dalszemu ożywieniu gospodarki i utrzymaniu inflacji pod kontrolą.

Wien podtrzymał swoją prognozę ze stycznia osiągnięcia przez S&P500 w tym roku 4500 pkt., czyli ok. 6 proc. powyżej poziomu z wtorkowego zamknięcia. Nie podziela przekonania Fed, że wyższa inflacja jest przejściowa. Jego zdaniem, presja inflacyjna utrzyma się i będzie powodować wzrost rentowności obligacji 10-letnich USA powyżej obecnych 1,5 proc.

- Wiem, że wielu ludzi uważa tak jak Fed, że inflacja jest przejściowa, ale ja mam inną opinię – powiedział Wien. – Inflacja będzie wynosić między 2 proc. a 3 proc., ale rynek sobie z tym poradzi – dodał.

Byron Wien, fot. Bloomberg

Wien uważa, że choć presja cenowa będzie trwać, to inflacja nie wymknie się spod kontroli i nie zagrozi dalszej ekspansji gospodarczej.

- Nie uważam, że inflacja będzie tak wysoka, że Fed będzie musiał być twardy. W nadchodzących latach Fed podwyższy stopy lub zakończy akomodację, ale moim zdaniem gospodarka nadal będzie szła naprzód – powiedział 88-letni weteran Wall Street.

Wien niechętnie patrzy na bitcoina z powodu zmienności jego notowań i braku jasnych fundamentów.

- Badałem go i zastanawiam się, czy to z powodów geriatrycznych nie mogę się przekonać do jego kupna – oświadczył.