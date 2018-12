W czwartek Whirlpool otworzył w Łodzi nowy zakład produkujący suszarki bębnowe. To ostatni punkt realizowanego od 2015 r. planu firmy, zakładającego zainwestowanie w Polsce 1,3 mld zł.

"Otwieramy w Łodzi nową fabrykę suszarek bębnowych w innowacyjnej technologii – chodzi o najwyższej klasy urządzenia z pompą ciepła. Otwarcie tej fabryki to ostatni element tzw. Planu Przemysłowego dla Polski, który ogłosiliśmy w 2015 roku, w ramach którego, do 2018 roku obiecaliśmy wydać 1,3 mld zł na inwestycje w Polsce. Ta obietnica została wykonana" – podkreślił dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej Whirlpool Company Polska Zygmunt Łopalewski.



Planem objęte były trzy strefy przemysłowe Whirlpool w Łodzi, Wrocławiu i Radomsku. Według Łopalewskiego, dzięki inwestycjom we wszystkich lokalizacjach utrzymano łącznie ok. 6 tys. miejsc pracy.



W ciągu czterech lat firma przeprowadziła modernizację i specjalizację poszczególnych zakładów w Polsce tak, by dla regionu EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka) każdy specjalizował się w produkcji wybranych sprzętów, np. w Radomsku ulokowana jest jedyna w regionie EMEA fabryka zmywarek tej firmy, a w Łodzi – jedyna fabryka suszarek. W Łodzi produkowane są także kuchnie oraz komponenty plastikowe.



"Inwestycja w Łodzi kosztowała łącznie 58 mln euro, z czego na uruchomienie fabryki suszarek przeznaczono 43 mln euro. Obecnie pracuje w niej 450 osób. W 2019 r. planujemy wyprodukować 480 tys. sztuk sprzętu, ale maksymalna wydajność zakładu to 1,2 mln suszarek rocznie, więc mamy nadzieję, że zatrudnienie będzie rosło" – dodał Łopalewski.



W opinii prezesa zarządu Whirlpool Company Polska Fabio Pommella, Polska zajmuje centralne miejsce w strategii biznesowej firmy, o czym świadczy fakt, że polskie zakłady produkują prawie jedną trzecią całego wolumenu, wytwarzanego przez Whirlpool w regionie EMEA.



Jak przypomniał, gdy w 2015 roku ogłaszano czteroletni plan rozwoju Indesit i Whirlpool były dwiema oddzielnymi firmami; proces ich integracji został zakończony w kwietniu 2018 r. Obecnie – oprócz zakładów w Łodzi – firma posiada fabrykę chłodziarek i piekarników oraz globalne centrum badawczo-rozwojowe dla lodówek wolnostojących we Wrocławiu oraz fabrykę pralek i zmywarek w Radomsku. Od ubiegłego roku w Łodzi działa Centrum Usług Wspólnych dla finansów, które obsługuje cały region EMEA.



"Nie ogłaszamy żadnych nowych planów, bo inwestycje zrealizowane do tej pory już otworzyły przed nami dalsze perspektywy rozwoju. W przyszłym roku chcemy wyprodukować w polskich fabrykach 7 mln sprzętu, ale nasze zdolności przemysłowe są jeszcze większe" – zaznaczył Łopalewski.



Whirlpool Corporation to największy producent "dużego" sprzętu AGD na świecie, który w 2017 roku osiągnął sprzedaż roczną w wysokości ok. 21 mld dol., zatrudniał 92 tys. pracowników i posiadał 70 zakładów produkcyjnych i badawczych ośrodków technologicznych. Koncern sprzedaje na całym świecie produkty takich marek jak KitchenAid, Maytag, Consul, Brastemp, Amana, Bauknecht, Jenn-Air, Indesit, Hotpoint.



W regionie EMEA Whirlpool zatrudnia ok. 22 tys. pracowników, prowadzi sprzedaż w ponad 30 krajach, a w siedmiu posiada zakłady produkcyjne i badawcze ośrodki technologiczne.