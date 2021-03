Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wydała w piątek zezwolenie na stosowanie w nagłych wypadkach szczepionki COVID-19 opracowanej przez Johnson&Johnson.

WHO włączyła medykament J&J; do swojego programu Covax, którego celem jest zapewnienie równego dostępu do szczepionek krajom rozwijającym się.

“Każde nowe, bezpieczne i skuteczne narzędzie do walki z COVID-19 jest kolejnym krokiem do opanowania pandemii” - powiedział dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus. “Nadzieja, która dają szczepionki, nie zmaterializuje się, dopóki nie zostaną udostępnione wszystkim ludziom we wszystkich krajach” - dodał. Akcje Johnson&Johnson; wzrosły w trakcie piątkowej sesji o 0,3 proc. W ciągu ostatnich 12 miesięcy zyskały 27 proc.