Wiara w uniknięcie wojny wywołała wzrosty na Wall Street

Dow Jones wzrósł o 1,2 proc., S&P500 zyskał 1,6 proc., a wartość Nasdaq poszła w górę o 2,5 proc. Indeks małych spółek Russell 2000 kończył dzień zwyżką o 2,8 proc. Tzw. indeks strachu spadł o ponad 9 proc.

Na amerykańskich rynkach akcji dominował we wtorek popyt napędzany wiarą, że doniesienia o wycofywaniu do baz niektórych rosyjskich oddziałów przebywających przy granicy z Ukrainą oznaczają początek końca kryzysu politycznego trwającego od połowy grudnia. Optymizmu inwestorów nie zachwiały głosy wzywające do ostrożnego podejścia do sygnałów z Rosji, również wypowiedź prezydenta Joe Bidena o braku weryfikacji doniesień o wycofaniu jednostek i dalszej możliwości inwazji. Dominacja popytu utrzymywała się przez całą sesję, indeksy po wyraźnym wzroście na początku handlu zmieniały wartość do końca sesji tylko w niewielkim zakresie. Taniały aktywa uważane za „bezpieczne przystanie”, jak obligacje, dolar amerykański i złoto. Wzrósł apetyt na ryzyko, co widać było w wyraźnie większym popycie na akcje spółek wzrostowych niż na akcje spółek „value”.

Na zamknięciu rosły kursy aż 400 spółek wchodzących w skład S&P500. Popyt przeważał w 9 z 11 głównych segmentach indeksu. Największym cieszyły się akcje spółek materiałowych (1,9 proc.), dostawców dyskrecjonalnych dóbr konsumpcyjnych (2,0 proc.) i spółek IT (2,7 proc.), wśród których najmocniej drożeli przedstawiciele branży półprzewodnikowej. Indeks PHLX Semiconductor rósł na zamknięciu o 5,5 proc. Najsłabiej wyglądały we wtorek „defensywne” segmenty rynku akcji: nieruchomości (0,4 proc.), dóbr codziennego użytku (0,2 proc.) i użyteczności publicznej (-0,55 proc.). Największej przeceny doznały jednak spółki energii (-1,4 proc.), co można było wiązać z dużą przeceną ropy wynikającą ze spadku obaw o dostawy surowca z Rosji. Zdrożało 26 z 30 blue chipów wchodzących w skład Średniej Przemysłowej Dow Jones. Najmocniej rósł kurs dostawcy oprogramowania dla firm, spółki salesforce.com (3,8 proc.). Największy spadek kursu zanotowały akcje koncernu naftowego Chevron (-0,7 proc.). Na Nasdaq wzrosły kursy ponad 82 proc. z ok. 3,7 tys. notowanych na tym rynku spółek. Zdrożało 90 technologicznych blue chipów z Nasdaq 100. Na szczycie tabeli znaleźli się sami przedstawiciele branży półprzewodnikowej: Marvell Technology (9,5 proc.), NVIDIA (9,2 proc.) i Micron Technology (6,8 proc.). Zdrożały prawie wszystkie spółki z Nasdaq o największej kapitalizacji. Wyjątkiem było PepsiCo. (-0,4 proc.). W grupie FAANG najmocniej drożały akcje Netflixa (2,75 proc.) i Apple (2,3 proc.), a najmniej rósł kurs Alphabet (0,8 proc.), właściciela Google.

