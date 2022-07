Wicekanclerz Niemiec boi się wstrzymania dostaw gazu z Rosji po 11 lipca

Habeck przypomniał, że w minionych latach letnia przerwa techniczna w funkcjonowaniu Nord Stream 1 trwała około 10 dni.

- Biorąc jednak pod uwagę to co widzieliśmy ostatnio nie byłbym bardzo zdziwiony gdyby jakiś drobny detal techniczny został wykryty i powiedzieliby: Nie możemy go znów uruchomić, bo coś znaleźliśmy podczas prac – powiedział wicekanclerz podczas forum zorganizowanego przez jedną z niemieckich gazet.

Robert Habeck, fot. Bloomberg

Od połowy czerwca Rosja zmniejszyła dostawy gazu przez Nord Stream 1 do Niemiec o 60 proc. tłumacząc to problemami technicznymi, wynikającymi jakoby z sankcji nałożonych na nią za napaść na Ukrainę. Habeck, podobnie jak inni europejscy politycy, są przekonani, że to działanie motywowane politycznie, którego celem jest wywołanie kryzysu w Europie.

Habec mówił podczas forum o konieczności napełnienia magazynów gazu w Niemczech i szybkiego uruchomienia terminali LNG. Zwrócił uwagę, że tempo napełniania magazynów spadło o połowę w porównaniu z utrzymywanym do momentu ograniczenia dostaw gazu przez Rosję.