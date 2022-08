Wiceminister rolnictwa: cukru w Polsce nie zabraknie

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Duży pobyt na cukier spowodował jego braki na półkach sklepowych, a przy tym wzrost cen - przekazał PAP wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Ryszard Bartosik. Cukru mamy wystarczającą ilość, sytuacja się normuje - zapewnił.

Wiceminister poinformował, że w sezonie 2021/2022 w Polsce wyprodukowano 2,3 mln ton cukru - to o blisko 16 proc. więcej niż w poprzedniej kampanii. "Uzyskana wielkość produkcji cukru była drugą co do wielkości w ostatniej dekadzie" - wskazał Bartosik. Jak dodał, zapotrzebowanie rynku krajowego kształtuje się na poziomie około 1,7 mln ton.