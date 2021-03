Wiceprezes Pekao: plan oraz cele finansowe w strategii, skupione na wzroście organicznym

Plan oraz cele finansowe, które bank Pekao przedstawił w opublikowanej w poniedziałek strategii, są skupione na wzroście organicznym i mają znaczący potencjał do tworzenia wartości dla akcjonariuszy, zarówno pod względem poprawy rentowności, jak i wypłacania dywidend - poinformował PAP wiceprezes banku Krzysztof Kozłowski.

“Plan oraz cele finansowe, które przedstawiliśmy w strategii, skupione są na wzroście organicznym i mają znaczący potencjał do tworzenia wartości dla akcjonariuszy, zarówno pod względem poprawy rentowności, jak i wypłacania dywidend. Plan ten koncentruje się na działaniach komercyjnych, operacyjnych, jak również - co w tym wszystkim najważniejsze - na dobrze zorganizowanej i przemyślanej transformacji" - powiedział wiceprezes Kozłowski, nadzorujący Pion Strategii.

Zapytany o to, jakie bank ma nastawienie do przejęć, Kozłowski powiedział, że “jeśli pojawią się okazje w sektorze, to możemy się im przyjrzeć, niemniej każda taka analiza ma wysoko zawieszoną poprzeczkę dzięki naszej strategii, w której mocno stawiamy na budowanie wartości dla akcjonariuszy”.

Kozłowski stwierdził, że zarówno poprzednia strategia rozwoju banku, jak i obecna na lata 2021-2024, przewiduje dalszą transformację wielu aspektów działalności Pekao.

“Chcemy jeszcze bardziej zoptymalizować procesy banku, odpowiadając na wyzwania rynkowe w bankowości, związane z przyśpieszoną transformacją cyfrową. W tym roku podjęliśmy decyzję o restrukturyzacji zatrudnienia, która była trudna, ale nieunikniona, aby móc dalej efektywnie się rozwijać i skutecznie konkurować w sektorze” - powiedział.

Kozłowski poinformował, że bank widzi duży i trwały wzrost aktywności swoich klientów w kanałach zdalnych.

“Dynamicznie rośnie liczba aktywnych użytkowników naszej bankowości mobilnej czy sprzedaży pożyczek i kont w kanałach zdalnych. Rola sieci oddziałów będzie ewoluować, a jej strukturę i skalę będziemy dostosowywać do oczekiwań klientów, zapewniając jednocześnie efektywność organizacyjną samego banku” - powiedział Kozłowski.

Wiceprezes banku Pekao nadzorujący Pion Zarządzania Ryzykami Marcin Gadomski, zapytany przez PAP, czy są jakieś ryzyka związane z kolejną falą pandemii i kolejnym lockdownem dla polskiego systemu bankowego, ale w szczególności dla Pekao stwierdził, że polski system bankowy jest stabilny i bezpieczny, a rok działania banków w warunkach pandemicznych, co prawda miał wpływ na rentowność, ale nie osłabił pozycji bilansowej i kapitałowej sektora.

“Z tego względu kolejna fala pandemii nie powinna stanowić bezpośrednio ryzyka dla polskiego systemu bankowego. Ryzyka te mają charakter pośredni i są związane z tym, w jakiej kondycji ten okres przetrwają klienci banków, co może mieć wpływ na poziom odpisów na złe kredyty oraz popyt na produkty kredytowe” - stwierdził Gadomski.

“Pekao wykorzystało 2020 rok, przygotowując się do scenariusza, w którym pandemia mogłaby okazać się bardziej dotkliwa dla gospodarki. W tym celu zawiązaliśmy ostrożnościowo najwyższe w skali sektora rezerwy kredytowe tzw. covidowe. To daje nam dodatkową poduszkę, jeśli jakość kredytów się pogorszy” - dodał.

Nadzorujący Pion Technologii i Operacji wiceprezes Pekao Błażej Szczecki powiedział PAP, że założeniem nowej strategii jest skokowa cyfryzacja, która poprawi efektywność kosztową i procesową.

“Podejście proklienckie będziemy realizować głównie poprzez dynamiczny rozwój bankowości mobilnej, wykorzystanie zaawansowanej analityki danych oraz optymalizację procesów. Działania ukierunkowane będą tutaj przede wszystkim na automatyzację i robotyzację operacji wewnętrznych banku. Naszą efektywność wesprą prowadzone równolegle działania transformujące model obsługi i dystrybucji w kierunku obsługi zdalnej. Będzie to w szczególności migracja klientów do PeoPay, ale również optymalizacja kluczowych procesów kredytowych. To przełoży się na konkretne rezultaty z perspektywy klienta w wymiarze skrócenia czasu decyzji po stronie banku” - powiedział Szczecki.

Jak stwierdził, bank koncentruje się też na modernizacji architektury systemów i aplikacji, wykorzysta nowe technologie i innowacje, w tym technologie chmurowe i mobilne oraz sztuczną inteligencję.

“Postawimy na nowe narzędzia CRM, które wykorzystamy do zaawansowanej personalizacji oferty i działań sprzedażowych. Oszczędności uzyskane w wyniku zwiększenia efektywności i zmiany modelu biznesowego, przeznaczymy na inwestycje w dalszy rozwój, podnoszenie kompetencji i narzędzia przyszłości. Chcemy również, by katalizatorem transformacji banku i realizacji strategii było nasze IT - elastyczne i zdolne do szybkiej adaptacji do dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych” - powiedział Szczecki.