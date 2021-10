Jon Cunliffe, wiceszef Banku Anglii ds. stabilności finansowej ostrzegł, że kryptowaluty mogą stać się przyczyną globalnego kryzysu finansowego jeśli nie zostaną objęte ścisłą kontrolą, informuje CNBC.

Cunliffe wskazał na podobieństwo tempa wzrostu rynku kryptoaktywów do tempa wzrostu rynku kredytów hipotecznych subprime, którego zapaść stała się przyczyną globalnego kryzysu finansowego w 2008 roku.

- Jeśli coś w systemie finansowym rośnie bardzo szybko, do tego w przestrzeni nieregulowanej, władze odpowiedzialne za stabilność finansową muszą na to zwrócić uwagę – powiedział.

fot. Bloomberg

Cunliffe przyznał, że technologie związane z rynkiem kryptowalut oferują możliwość radykalnej poprawy usług finansowych. Zauważył jednak, że obecne zastosowania kryptoaktywów budzą obawę o stabilność finansową ponieważ większość „nie posiada wartości wewnętrznej i jest podatna na duże korekty cen”.

- Kryptoświat zaczyna łączyć się z tradycyjnym systemem finansowym i widzimy pojawianie się lewarowanych graczy. Co jest kluczowe, to że dzieje się to w generalnie nieregulowanej przestrzeni – powiedział Cunliffe.

Wiceszef Banku Anglii zwrócił uwagę, że kurs bitcoina spadał dziennie o 10 proc. lub więcej 30 razy w ciągu ostatnich 5 lat.

- Należy zapytać, co by się stało w przypadku takich wydarzeń jeśli kryptowaluty nadal rosłyby w obecnym tempie, gdyby były bardziej zintegrowane z tradycyjnym systemem finansowym i gdyby strategie finansowe nadal stawałyby się bardziej złożone? – powiedział.