W czwartek cena gazu na europejskiej platformie TTF przekroczyła 300 EUR za 1 MWh. Rok temu wynosiła ok. 27 EUR.

- Trochę martwi mnie obecny poziom cen. Dzisiejsza cena gazu odpowiada 500-600 USD za baryłkę ekwiwalentu ropy, a to jest nie do utrzymania, więc jest ryzyko spadku – powiedział Bergsvik podczas konferencji Norweskiego Dyrektoriatu Paliwowego.

Norwegia jest obecnie największym eksporterem gazu do Europy po tym jak dostawy “błękitnego paliwa” zmniejszyła Rosja, co przyczyniło się do szybkiego wzrostu cen.

Obecnie kurs gazu z wrześniowego kontraktu rośnie na platformie TTF o 5,7 proc. do 309 EUR za 1 MWh.