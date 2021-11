Wiceszef Fed: warunki niezbędne do podwyżki stóp do końca przyszłego roku

Richard Clarida, wiceszef Fed powiedział, że choć wciąż jest daleko do rozważań o podwyżkach stóp, to jest przekonany, że niezbędne warunki do ich podwyższenia pojawiają się do końca przyszłego roku.

Clarida uważa, że presja inflacyjna osłabnie dzięki dalszej poprawie sytuacji na rynku pracy i normalizacji sytuacji w łańcuchach dostaw. Jego zdaniem, nadal jest jednak ryzyko dalszego wzrostu inflacji. Podkreślił, że by nie chciał kolejnego roku z „przestrzeloną” inflacją.