Wiceszef KE: dotychczasowe działania mające na celu readmisję migrantów to porażka

Dotychczasowe działania mające na celu readmisję migrantów, to porażka - przyznał we wtorek na konferencji prasowej w Brukseli wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Margaritis Schinas. Do krajów pochodzenia wraca zaledwie około 30 proc. osób, które nie mają prawa pozostawać na terytorium UE.

fot. REUTERS/Laszlo Balogh/Forum