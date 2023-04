Wiceszef MRiT: reforma planowania przestrzennego przyśpieszy rozwój fotowoltaiki w Polsce

Sejmowe komisje infrastruktury i samorządu terytorialnego powołały we wtorek podkomisję nadzwyczajną do rozpatrzenia projektu nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Podkomisja rozpoczęła już prace przyjmując doprecyzowujące poprawki do projektu.

Wiceszef MRiT Piotr Uściński wskazał w komentarzu dla PAP, że projektowana nowelizacja będzie sprzyjać budowie instalacji fotowoltaicznych.

"Zaproponowaliśmy szybszy i pewniejszy sposób uzyskania warunków przyłączenia. Dla inwestycji OZE zaproponowaliśmy szczególny tryb sporządzania planu miejscowego, w ramach którego sporządzenie planu, jego uchwalenie i ogłoszenie może trwać 3 miesiące. Plan miejscowy będzie ważny tak długo, aż inne przepisy nie zmienią przeznaczenia terenu" – wyjaśnił.

Resort zwrócił uwagę, że w zakresie możliwości sytuowania farm fotowoltaicznych na gruntach rolniczych o dużych powierzchniach najwłaściwszą procedurą będzie uchwalenie stosownego planu miejscowego. Poza tym, do dnia wejścia w życie planu ogólnego lub utraty mocy studium, inwestycje w zakresie OZE mogą być sytuowane na podstawie decyzji o warunkach zabudowy (o ile inne przepisy prawa nie stanowią inaczej).

"W przepisach przejściowych zawarliśmy ułatwienie, że od wejścia w życie ustawy do czasu wejścia w życie planu ogólnego gminy brak wyznaczonego w ustawie obszaru dla OZE wymagania dotyczące OZE w studium będą pomijane" - dodał Uściński.

Projektowana nowelizacja przewiduje, że do 2025 roku wszystkie gminy będą musiały uchwalić nowe plany ogólne gminy, które określą ramy rozwoju inwestycji zgodnie z polityką przestrzenną gminy. "Ambitny, ale wykonalny termin został przewidziany po to, aby możliwie szybko były zapewnione przepisy usprawniające harmonijne inwestowanie na obszarze gminy, w tym w zakresie inwestycji OZE" - podkreślił wiceszef MRiT.

Ministerstwo wskazało, że wydłużenie terminu - jak postuluje Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki - spowoduje wydłużenie okresu niepewności inwestycyjnej. "Poza tym termin wynika z kamieni milowych przyjętych w ramach KPO. To właśnie w KPO przewidziano środki na sporządzenie planów ogólnych w gminach w całej Polsce, tym bardziej zarzut związany z brakiem przygotowania finansowego gmin jest bezzasadny" - podkreślono.

Wiceminister dodał, że w przygotowanym projekcie ustawy przepis dotyczący terminu decyzji WZ ograniczonego do 5 lat, dotyczy wyłącznie spraw wydania decyzji WZ po wejściu w życie ustawy.

"Od czerwca do sierpnia 2022 r. odbyliśmy liczne spotkania z branżą OZE w szczególności z przedstawicielami firm rozwijających pozyskiwanie energii solarnej. Efektem tych spotkań są przepisy znaczącą ułatwiające rozwój branży. Poza tym przygotowujemy Rejestr Urbanistyczny, który umożliwi wgląd w sporządzone plany miejscowe i szybki oraz pewny dostęp do informacji o gruntach, które mają już przygotowane warunki formalne do sytuowania inwestycji, w tym w zakresie OZE" - podsumował Uściński.