Wiceszef PARP: dobre efekty działań edukacyjnych na rzecz CSR

Edukacja na rzecz upowszechniania założeń społecznej odpowiedzialności biznesu (tzw. CSR) przynosi efekty – mówił w czwartek w Katowicach wiceprezes PARP Adam Banaszak. Przedsiębiorcy akcentowali, że CSR jest ważny także w kontekście wyzwań klimatycznych.

Wiceszef Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wziął udział w panelu Szczytu Miejskiego "Miasta dla klimatu". Wydarzenie towarzyszące szczytowi klimatycznemu COP24 zorganizował polski oddział United Nations Global Compact - największej na świecie inicjatywy skupiającej biznes działający na rzecz zrównoważonego rozwoju – przy wsparciu Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.



„CSR nie jest pierwszoplanową sferą działalności zwłaszcza małych firm; średnich także nie zawsze. Często firmy tej wielkości nawet nie wiedzą, nie mają świadomości, co to jest CSR i co społeczna odpowiedzialność w ogóle znaczy” - zdiagnozował Banaszak. „Stąd pierwszą działalnością, którą tu wywołaliśmy, była praca na rzecz zwiększenia świadomości” - wskazał.



Wiceprezes PARP nawiązał do przeprowadzonego już pilotażowego programu obejmującego szkolenia z zakresu CSR, a także uruchomionych wraz ze Szwajcarsko-Polskim Funduszem Współpracy środków na przedsięwzięcia z tego zakresu (do 100 tys. zł), z których skorzystało ponad 180 firm sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP).



„Na szczęście to są historie sukcesu – w tym sensie, że jak się później okazało, gdy te środki zostały wydane, ponad 90 proc. z tych firm kontynuowało rozpoczętą pracę, bądź wprowadzało nowe programy w tym obszarze" - zaznaczył Banaszak.



Wyjaśnił, że jeden z takich projektów dotyczył firmy organizującej różne wydarzenia i oszczędności w poborze energii zasilającej hale wystawiennicze; inny przeprowadził producent pierogów, który dzięki wsparciu nawiązał szeroką współpracę z dostawcami półproduktów i spowodował u nich zmiany na rzecz propagowania rolnictwa ekologicznego.



„To przykłady świadczące o tym, że można połączyć CSR z efektywnością ekonomiczną” - powiedział wiceszef PARP. Zastrzegł, że z badań po przeprowadzeniu projektu wynikło, że mniejsza część jego uczestników potraktowała go przede wszystkim jako okazję do zwiększenia zysku; większość uznawała także wagę osiągniętych korzyści prospołecznych czy marketingowych.



„Żadna firma nie wskazała strat wynikających z projektu. Ale co istotne w efekcie tych działań firmy stały się swoistymi ambasadorami CSR, a poprzez wzrost świadomości – efekt rozlał się dużo szerzej. Myślę, że dodatkowym efektem jest właśnie wyższy poziom świadomości, że warto inwestować w CSR” - uznał Banaszak.



Prezes firmy Grafikus Jacek Kuśmierczyk wskazał na różnicę w kwestii postrzegania CSR między małymi i średnimi przedsiębiorcami, a wielkim biznesem. „Dla nas, przedsiębiorców, kwestia świadomości społecznej bazuje na tym, że albo jest to nasza pasja, wynikająca z przekonania, że pewne działania są niezbędne, albo musi to być wynik pewnego procesu edukacyjnego połączonego z bodźcami praktycznymi, żeby nie powiedzieć ekonomicznymi” - ocenił.



„W przypadku korporacji CSR jest w nie wpisany na zasadzie odgórnych decyzji. (…) Dla nas, małych i średnich przedsiębiorców, ważne jest, że jeżeli podejmujemy jakieś inicjatywy, trochę liczymy, że na końcu będzie nagroda – albo dajemy ją sobie sami, bo się spełniamy, albo tą nagrodą jest lepsza percepcja ze strony wielkiego biznesu, gdy marzeniem jest zostać jego partnerami” - dodał Kuśmierczyk.



Podkreślił też, że w odniesieniu do kwestii dbałości o środowisko naturalne, kluczowa dla sektora MSP jest skuteczna reprezentacja przez samorząd gospodarczy. „Absolutnie jednak fundamentalna jest edukacja. Trzeba uczyć konsumentów, przedsiębiorców, dystrybutorów – bez tego nie osiągniemy założeń szczytu, w którym bierzemy udział” - zdiagnozował przedsiębiorca.



Zasiadająca w zarządzie Orlenu b. szefowa PARP Patrycja Klarecka zaznaczyła, że z jednej strony charakter działalności tego przedsiębiorstwa wymusza pewne normy wpływu na środowisko, częściowo oddolne, z drugiej firma zdaje sobie sprawę z szerokiego oddziaływania społecznego, także wynikającego z powiązań z małymi i średnimi firmami.



„W relacjach z dostawcami staramy się propagować ideę odpowiedzialnego biznesu i wybierać do współpracy takie małe i średnie firmy, które te zasady – kodeks etyczny dotyczący odpowiedzialności czy za pracowników, czy za otoczenie czy za środowisko – realizują. Z takimi partnerami chcemy się wiązać; to nasza dość istotna rola edukacyjna, którą realizujemy” - wskazała Klarecka.



„Jeśli chodzi o naszego klienta detalicznego myślimy, w jaki sposób wspierać go w dokonywaniu pewnych świadomych wyborów” - dodała członek zarządu Orlenu sygnalizując np., że firma zamierza zacząć lepiej informować o swoich działaniach związanych z oddziaływaniem na środowisko.



Klarecka przypomniała, że Orlen uczestniczy w programie rozwoju elektromobilności czy inwestuje w technologie niwelujące emisje ze swoich instalacji. „Z punktu widzenia takich dużych organizacji, jaką jest Orlen, istotne jest myślenie o nowych modelach biznesowych, opartych o tworzenie gospodarki o obiegu zamkniętym” - zaakcentowała przedstawicielka władz największej firmy tej części Europy.