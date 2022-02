Więcej ludzi oglądało Super Bowl, ale rekordu nie było

Liczba osób oglądających transmisję finałowego meczu rozgrywek ligi futbolu amerykańskiego była w tym roku o 16 proc. większa niż w ubiegłym, kiedy była najniższa od 14 lat, informuje CNBC.

W rozegranym w niedzielę finale Los Angeles Rams pokonali Cincinnati Bengals 23:20. Oglądało to w telewizji i serwisach streamingowych łącznie 112,3 mln osób. To mniej niż oczekiwano. Prognoza mówiła, że padnie rekord i liczba widzów sięgnie rekordowych 117 mln. Tak się nie stało i rekord nadal należy do Super Bowl z 2015 roku, kiedy mecz New England Patriots z Seattle Seahawks oglądało w telewizji 114 mln ludzi.