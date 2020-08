Panda wielka Mei Xiang w Narodowym Zoo w Waszyngtonie ma potomstwo.

„Mei Xiang natychmiast podniosła misia, zaczęła go kołysać i opiekować się nim” — głosi oświadczenie zoo. Pierwsze chwile życia niedźwiadka mogli zobaczyć miłośnicy pand na całym świecie za pośrednictwem mediów społecznościowych. Jest to już czwarty jej potomek. Wcześniejsze zostały przewiezione do Chin w wieku czterech lat na mocy umowy z tamtejszymi władzami.