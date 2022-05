Większość Polaków jest zadowolona z życia

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Prawie 75 proc. Polaków deklaruje, że żyje im się średnio lub dobrze. To oznacza, że wystarczy im pieniędzy na codzienne lub dodatkowe potrzeby. To spora zmiana na przestrzeni ostatnich 25 lat. Odsetek osób, które mogą pozwolić sobie na większość wydatków bez szczególnego oszczędzania wzrosła z poziomu ok. 5 proc. w 1997 roku, do blisko 25 proc. w roku 2020. Podobnie wygląda sytuacja osób najuboższych. Dziś bardzo oszczędne gospodarowanie budżetem deklaruje ok. 11 proc. Polaków, podczas gdy ćwierć wieku temu był to co trzeci z naszych rodaków.

W porównaniu z 1997 roku znacznie mniej Polaków żyje bardzo biednie lub skromnie.