Większość Polaków zaciska pasa i nie planuje prosić o podwyżkę

„Oszczędzamy głównie na codziennych zakupach i wyjściach do restauracji. Mimo że inflacja wzrasta w szybkim tempie, to aż 67,6 proc. z nas nie planuje poprosić szefa o podwyżkę” – czytamy na stronach internetowych RMF.

Z sondażu wynika, że 56,3 proc. badanych zadeklarowało, że wydaje mniej na codzienne zakupy. 48,5 proc. Polaków ograniczyło wyjścia do restauracji. Kolejna pozycja, na której oszczędzamy, to wyjazdy wypoczynkowe - 37,6 proc. Z kolei 36,7 proc. ankietowanych ograniczyło wyjścia do kina i teatru. Ograniczenie wydatków na kulturę zadeklarowało 35,3 proc. osób. 34,2 proc. wydaje mniej pieniędzy na dobra trwałe (sprzęt RTV/AGD, meble, samochody).

„Ankieterzy sprawdzili też, czy w związku z wysoką inflacją ankietowani planują zwrócić się do swoich pracodawców o podwyżkę wynagrodzenia. 5,3 proc. badanych już to zrobiło. 25,5 proc. deklaruje, że planuje to zrobić. Zdecydowana większość - 67,6 proc. Polaków nie poprosiło o podwyżkę i nie zamierza tego robić. 1,6 proc. nie zajęło stanowiska w tej sprawie” – podano na stronach RMF.