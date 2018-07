Wielka Brytania: była minister wzywa do ponownego referendum ws. brexitu

Justine Greening, do stycznia minister edukacji w rządzie Theresy May, wezwała do ponownego referendum ws. wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, donosi Reuters.

Greening twierdzi, że strategia negocjacyjna May nie prowadzi do rozwiązania satysfakcjonującego tych, którzy chcą całkowitego zerwania z Unią Europejską, ani tych, którzy sprzeciwiają się brexitowi. Zobacz więcej Brexit Brytyjska premier chce, aby Wielka Brytania utrzymała bliskie relacje z Unią Europejską po brexicie w marcu 2019 roku. Zaakceptował niedawno to jej rząd po dwóch latach dyskusji. Dwóch ministrów w proteście podało się do dymisji. May stoi obecnie w obliczu możliwej rebelii tych członków Partii Konserwatywnej, którzy opowiadali się za zdecydowanym brexitem. Ostrzegła ich jednak, że albo poprą jej propozycję, albo w ogóle może nie dojść do opuszczenia przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej. Greening uważa, że podziały w Partii Konserwatywnej i opozycja Partii Pracy wobec postępowania dotyczącego brexitu są tak duże iż powinno dojść do nowego referendum w sprawie wyjścia z Unii Europejskiej, a Brytyjczycy powinni wybierać między planem premier May, wyjściem bez umowy z UE, albo pozostaniem w Unii. - Jedynym rozwiązaniem jest zabranie ostatecznej decyzji o brexicie z rąk tkwiązych w impasie polityków, wyprowadzić ją z tylnych pokoi i oddać ją ludziom – stwierdziła Greening. Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem © ℗

Podpis: Marek Druś