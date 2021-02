Analizy przeprowadzone przez Narodowy Instytut Badań Ekonomicznych i Społecznych (NIESR) wskazują na powolne odbudowywanie się gospodarki Wielkiej Brytanii.

NIESR poinformował, że wzrost gospodarczy w 2021 roku wyniesie 3,4 proc., co jest dobrą prognozą po 10 proc. spadku z roku ubiegłego. Bank centralny Wielkiej Brytanii (BOA) przewiduje, że PKB powróci do poziomu sprzed kryzysu w pierwszym kwartale 2022.

Wielka Brytania, flaga brytyjska, Big Ben, Londynlistopad 2020fot. REUTERS/Toby Melville/File Photo/Forum

Rząd brytyjski odczuwa narastającą presję związaną z kończącymi się programami wsparcia dla osób dotkniętych sytuacją pandemiczną.

Według NIESR do końca bieżącego roku bezrobocie wzrośnie do 7,5 proc., czyli do 2,5 mln ludzi, podczas gdy inflacja pozostanie na niskim poziomie 1,3 proc.

– Prognozy odzwierciedlają wysoki poziom niepewności co do skuteczności szczepionek przeciwko nowym odmianom COVID-19 - powiedziała Hande Kucuk, ekonomistka z NIESR.

Jak dotąd Wielka Brytania zaszczepiła 12 mln ludzi, wyprzedzając prawie wszystkie inne kraje na świecie.