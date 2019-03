Wielka Brytania: firmy zapowiadają największe zmniejszenie inwestycji od 10 lat

Z powodu brexitu brytyjskie firmy zapowiedziały największe cięcie inwestycji od 10 lat, donosi Reuters.

Brytyjska Izba Handlowa poinformowała, że biznes spodziewa się zmniejszenia inwestycji w tym roku o 1,0 proc. Niższe inwestycje firm pociągną w dół wydajność, co może negatywnie wpłynąć na wynagrodzenia i zaważyc na całej gospodarce. - Polityczna bierność już ma konsekwencje gospodarcze, bo wiele firm nacisnęło ona hamulec w sprawie inwestycji i zatrudnienia – powiedział Adam Marshall, dyrektor generalny BCC. – Co gorsze, niektóre firmy przeniosły inwestycje i plany dotyczące wzrostu. Niektóre inwestycje mogą nigdy nie wrócić do Wielkiej Brytanii –...