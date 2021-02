Kierowcy ciężarówek, powracający do Francji z Wielkiej Brytanii, nie będą już musieli przechodzić testu na obecność koronawirusa, jeśli spędzili w tym kraju mniej niż 48 godzin - poinformował w niedzielę brytyjski minister transportu Grant Shapps.

"Porozumiałem się co do większej elastyczności w testowaniu przewoźników, jadących z Wielkiej Brytanii do Francji" - poinformował Shapps na Twitterze.